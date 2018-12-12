Задержанного в Китае гражданина Канады Майкла Коврига обвиняют в подрыве нацбезопасности, об этом пишут местные газеты.

Задержанного в Китае гражданина Канады Майкла Коврига обвиняют в подрыве нацбезопасности, об этом пишут местные газеты. По мнению экспертов, в китайской тюрьме экс-дипломат может застрять на годы, и Пекин будет давить на Оттаву, учитывая что Ковриг — близкий знакомый премьера Трюдо.Возможно, результатом этого давления является освобождение под залог в Ванкувере финдиректора компании Huawei. Чей ход будет следующим?iPhone или зарплата — сотрудникам одной из китайских фирм теперь грозит штраф за покупку американских смартфонов. Приобретение отечественных — работодатель наоборот поощрит. Apple и так снова не везет в Китае: суд только что запретил продажу нескольких старых моделей в связи с патентными претензиями, так еще и компания-производитель дисплеев решила юанем поддержать партнеров из Huawei.Их топ-менеджера в Ванкувере выпустили под залог, как и требовали протестующие у зала суда. "Это вообще не касается Канады. Почему мы должны делать за американцев их грязную работу? У нас такая же торговая война с США, как и у Китая!", — заявил участник акции протеста.Пока этот тот же арест, но домашний — под круглосуточной охраной и с электронным браслетом. Вот кадры, сделанные сразу после освобождения. Мэн Ваньчжоу в спортивном костюме и пуховике, она выглядит растерянной и не отвечает на вопросы журналистов. За финансового директора Huawei пока внесли залог — 10 миллионов канадских долларов, причем, половину этой суммы — наличными.Но Мэн Ваньчжоу должны отпустить вовсе, если США не направят Канаде официальный запрос об экстрадиции до 8 января. Мало того, что его до сих пор нет — так еще и Оттава не уведомила Пекин вовремя, как того требует консульское соглашение. Китай пригрозил серьезными последствиями."Думаю, это сигнал канадскому правительству. Китай не может сидеть сложа руки и позволять им выдвигать двусмысленные обвинения против наших граждан", — говорит студент Цзэн Юань.Речь о задержанном в Китае канадском экс-дипломате Майкле Ковриге. Уже известно, что его обвиняют в подрыве нацбезопасности. В Пекине и Гонконге он работал заместителем главы миссии Канады, был лично знаком с Трюдо, организовывал его визит два года назад. По мнению экспертов, недаром Китай выбрал именно его, чтобы нанести Оттаве."Мы находимся в постоянном контакте с китайскими властями, пытаемся оказать нашему гражданину консульскую поддержку", — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.В китайском МИД настаивают — бывший вице-консул посольства Канады в Пекине, а ныне сотрудник неправительственной организации, очевидно, не имел права работать в стране."Международная кризисная группа не зарегистрирована в КНР. Если при этом их сотрудники осуществляют какую-то деятельность, то это нарушение закона Китая об иностранных неправительственных организациях", — отметил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Лу Кан.И тут не обошлось без Штатов: теперь они пугают своих граждан арестами в Китае, по-прежнему отрицают, что дело Huawei — чистая политика, но при этом Трамп подтверждает, что мог бы вмешаться, если это поможет заключить торговую сделку с Китаем. Правда, пока она больше походит на вымогательство.Пока Китай идет навстречу и, например, соглашается почти втрое снизить пошлины на американские автомобили, США идут технологической войной и грозят новыми санкциями. Шаги есть с обеих сторон, но Штаты почему-то делают их в обратном направлении.