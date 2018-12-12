Церемония вручения премии British Fashion Awards 2018 запомнится несколькими сюрпризами, которые преподнесли ее участники. Это не только неожиданное появление герцогини Сассекской, но и голое платье известной американской модели и актрисы Кендалл Дженнер.

Церемония вручения премии British Fashion Awards 2018запомнится несколькими сюрпризами, которые преподнесли ее участники. Это нетолько неожиданное появление герцогини Сассекской, но и "голое"платье известной американской модели и актрисы Кендалл Дженнер.Кендалл Дженнерпоявилась на церемонии вручении премии British Fashion Awards 2018 в вызывающемпрозрачном платье, без бюстгальтера. Наряд Julien Macdonald золотого цвета свысоким разрезом по ноге не скрывал прелестей младшей сестры Ким Кардашьян.Вручение премии Fashion Awards проходит ежегодно в Лондоне. Намероприятие в Альберт-холле собираются не только самые известные дизайнеры мира,но и актрисы, и модели. В 2018-м по красной дорожке Fashion Awards вместе сКендалл прошлись Кайя Гербер, Виктория Бекхэм, Ума Турман, Лив Тайлер и другиезнаменитости.Статуэтку "Модели года" получила Кайя Гербер,которая пришла на церемонию в шикарном наряде Alexander McQueen. Вместе сГербер пришла ее мама – в длинном черномплатье с оголенными плечами, пишет Woman.ru.Напомним, что появление Меган Маркл на церемонии вручения The Fashion Awards стало сюрпризом не только для участников, но и для королевской семьи. Гости обрадовались неожиданному визиту, а в Букингемском дворце были возмущены очередным нарушением королевского протокола.Беременная герцогиня Сассекская решила лично вручить награду лучшему дизайнеру женской одежды – Клэр Уэйт Келлер. Она разрабатывает коллекции для Givenchy, а с Маркл познакомилась, когда создавала для нее свадебное платье.Герцогиня появилась на сцене в элегантном черном платье от Givenchy. Оно не только подчеркивало ее интересное положение, но и обнажало плечи. Кроме того, Меган Маркл нанесла темный маникюр вместо прозрачного. Королевский регламент был в очередной раз грубейшим образом нарушен.