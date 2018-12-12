Командир группы украинских моряков, которые незаконно вторглись в российские территориальные воды, изменил свои показания и отказался признавать вину. Денис Гриценко, так зовут офицера, заявил своему адвокату, что считает себя военнопленным и никаких показаний следователям давать не будет.

Командир группы украинских моряков, которые незаконно вторглись в российские территориальные воды, изменил свои показания и отказался признавать вину. Денис Гриценко, так зовут офицера, заявил своему адвокату, что считает себя военнопленным и никаких показаний следователям давать не будет, пишет агентство "Интерфакс".Что касается содержания Гриценко, то сидит он в одной камере с неким "интеллигентным" молодым человеком. Телевизор принципиально не смотрит, рассказал защитник Николай Полозов.Напомним, большинство украинских нарушителей сейчас находятся в столичном Лефортово. Их разместили в свежеотремонтированных двухместных камерах, где есть даже такие удобства, как холодильник и телевизор.25 ноября бронекатера "Бердянск" и "Никополь" вместе с буксиром "Яны Капу" пытались без разрешения пройти через Керченский пролив. На законные требования российских пограничников они не реагировали, поэтому сторожевым кораблям ФСБ пришлось применить силу. Все 24 нарушителя задержаны.