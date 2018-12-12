Коммунальные неудобства в наследство: хозяин московской квартиры жалуется, что ему перекрыли канализацию за долги прежних владельцев жилья. Санитарная служба заключила, что жить в таких условиях невозможно. Мужчина обратился в суд и выиграл дело, но управляющая компания настаивает на погашении долга.

Коммунальные неудобства в наследство: хозяин московской квартиры жалуется, что ему перекрыли канализацию за долги прежних владельцев жилья. Санитарная служба заключила, что жить в таких условиях невозможно. Мужчина обратился в суд и выиграл дело, но управляющая компания настаивает на погашении долга.Гневные письма от управляющей компании Павел получает почти каждый день. Иногда угрозы вывешивают прямо на дверь квартиры.- Сумма в 141 тысячу 367 рублей 80 копеек — эта та сумма, которую управляющая компания выставляет мне как задолженность за жилищно-коммунальные услуги.Долг накопился до того момента, как квартира досталась Павлу по наследству. После вступления в права молодой человек платил исправно, но коммунальщики требовали погасить чужую задолженность и свои угрозы воплотили в жизнь — поставили заглушку на канализацию. В итоге жить в квартире стало невозможно."Я нажимаю сейчас на туалет, начинает набираться вода и параллельно выходит в ванне, как в сообщающихся сосудах. Если я воспользуюсь туалетом, у меня все это будет благополучно в ванной", — объясняет Павел Баранов.В самой управляющей компании того факта, что перекрыли канализацию в квартире, почему-то не признают."Каких-либо действий по установлению заглушки ГБУ "Жилищник района Аэропорт" не осуществлял в квартире Баранова Павла Андреевича", — утверждает Екатерина Марченко, начальник юридического отдела ГБУ "Жилищник района Аэропорт".Павел обращался и в полицию, и в Мосжилинспекцию, но все контролирующие органы без выезда на место в один голос заявляли, что никто водоотведение не ограничивал, а в ответе жилищной инспекции по Северному округу и вовсе указали, что в трубах, скорее всего, засор. После чего в квартире побывала санитарно-эпидемиологическая служба, которая установила, что проживать здесь нельзя. Управляющая компания продолжала строить гипотезы."Было такое интересное заявление от представителя: она сказала, что мы ставили заглушку вашим соседям сверху, и она просто взяла и упала на вашу квартиру", — рассказывает Павел Баранов.Похоже, что пролить свет на эту темную историю, может лишь один человек — это сантехник. Ему потребовалось всего пара минут, чтобы сделать экспертное заключение.- Вот, заглушка у вас стояла.Заглушка, похожая на детский резиновый мяч, стояла как раз на том месте, где труба от общего стояка отходит в квартиру.Кстати, суд о признании задолженности незаконной Павел выиграл еще в ноябре. Но пока решение не вступило в силу. Будет ли управляющая компания его обжаловать, неизвестно.