На заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что керченский инцидент - это акт агрессии и войны, отреагировали в Кремле. В Москве не согласны с такой трактовкой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что керченский инцидент — это акт агрессии и войны, отреагировали в Кремле. В Москве не согласны с такой трактовкой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что речь идет об украинской провокации и грубом нарушении российской государственной границы двумя бронекатерами и буксиром ВМС Украины со всеми вытекающими из этого последствиями для стороны нарушителя. "Интерфакс" поясняет, что готовящийся к мартовским президентским выборам Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу Fox News, что 25 ноября десять российских военных кораблей открыли огонь по украинским военным катерам. По словам Порошенко, трое украинских военных были ранены, а еще троим телесные повреждения были нанесены троим при штурме.Кстати, ранения трое украинских моряков получили не от российских пуль, а от осколков обшивки самого обстрелянного бронекатера. До открытия огня украинские артиллерийские бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили российскую госграницу, на обращения к ним по радио и напрямую не реагировали, пытаясь, как им было приказано командованием ВМС Украины, скрытно пройти через Керченский пролив, опасно маневрируя и создавая угрозу безопасности мирного судоходства. Огонь по бронекатеру был открыт после того, как украинские моряки расчехлили орудие и направили его на российских пограничников. ФСБ России позже подтвердила, что в ствол орудия уже был дослан снаряд.Направлявшиеся из Одессы в Мариуполь через российские воды и без уведомление украинские военные корабли арестованы и доставлены на стоянку в Керчь. 24 моряка и сопровождавшие их сотрудники Службы безопасности Украины арестованы. Они находятся в московском СИЗО "Лефортово", а трое раненых – в больнице СИЗО "Матросская тишина".Им всем предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы группой лиц по предварительному сговору, либо с применением насилия или с угрозой его применения.В Киеве 24 украинских военных называют военнопленными. Однако нарушители госграницы такими считаться не могут, поскольку они обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.