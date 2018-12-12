Людмила Поргина попала скандал сразу после того, как похоронила любимого мужа, знаменитого актера Николая Караченцова, когда в Сети появилось видео с поминок, где вдова артиста кричала гип-гип-ура. Поргина объяснила, что веселья хотел сам Караченцов, и теперь она рада за него.

Людмила Поргина попала скандал сразу после того, как похоронила любимого мужа, знаменитого актера Николая Караченцова, когда в Сети появилось видео с поминок, где вдова артиста кричала "гип-гип-ура". Поргина объяснила, что веселья хотел сам Караченцов, и теперь она рада за него.Людмила Поргина не носит траур. На похоронах Николая Караченцова не плакала. Поминки по артисту на 40 день со дня его смерти тоже, говорят, прошли тоже душевно. Свое поведение, которое общественность полагает, мягко говоря, странным, таковым не считает. "Они неверующие. Он ушел в жизнь вечную, лучшую, почему же я должна плакать? Я радуюсь за него. Я рада, что наконец он летает, что у него не болит нога, не болят метастазы, не болит раковая опухоль, не болит ничего, он летает. Как же я могу не радоваться?" – цитирует Людмилу Поргину .По словам вдовы, перед смертью Николай Караченцов сам просил не горевать о нем, а, наоборот, порадоваться, что она и выполнила. Ну а восклицание "гип-гип-ура!" было его любимым, как сообщила Поргина. "Это был его любимый крик: "Так нам за жизнь нашу яркую выпить пора, крикнуть гип-гип ура, ура, ура!" Это его научили спортсмены, которые привыкли бороться. Он тоже в жизни боролся, он никогда не сдавался", – рассказала вдова Николая Караченцова.В разговоре с журналистами Людмила Поргина предстала в белой шубке, эффектном цветастом платке и с макияжем. Образ выгодно оттенял загар, ведь недавно вдова артиста вернулась из Дубая. Однако в России она надолго не задержится. Вскоре Поргина намерена отправиться в Турцию в компании подруг.Напомним, Николай Караченцов скончался 26 октября в больнице Красногорска от онкологического заболевания и отказа почек. На протяжении 13 тяжелых лет с ним неразлучно была жена Людмила Поргина, которая сделала все, чтобы продлить жизнь и облегчить страдания артиста – возила его в разные страны, водила на премьеры и не позволяла падать духом.