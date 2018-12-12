Это будет один из самых масштабных гибких офисов в Москве

Сеть коворкингов WeWork арендовала почти 5900 кв. м в бизнес-центре Белая площадь рядом со ст. м. Белорусская, рассказали Ведомостям три консультанта, работавших с обеими сторонами сделки. Гендиректор WeWork по Центральной и Восточной Европе Михаил Коноплев и представитель брокера сделки Colliers International информацию подтвердили. Договор аренды заключен сроком на семь лет с возможностью пролонгации, открытие состоится в середине 2019 г., уточнил представитель владельца Белой площади O1 Properties.WeWork создана американцами Адамом Нойманом и Мигелем Маккелви в 2010 г. Это одна из крупнейших сетей коворкингов в мире: у нее 335 офисов в 83 городах в 24 странах. По этому показателю она уступает лишь компании Regus, у которой около 3000 офисов по всему миру.