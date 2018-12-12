В футбольной Лиге чемпионов проходит заключительный тур группового этапа, по итогам которого определяются участники плей-офф турнира. Московский Локомотив проиграл Шальке. Встреча прошла в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В футбольной Лиге чемпионов проходит заключительный тур группового этапа, по итогам которого определяются участники плей-офф турнира. Московский "Локомотив" проиграл "Шальке". Встреча прошла в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.Единственный мяч в составе победителей на 90-й минуте забил Алессандро Шопф.В параллельном матче встречались соперники "Локомотива" по группе "D". Турецкий "Галатасарай" проиграл португальскому "Порту" со счетом 2:3, однако с четырьмя очками занял третье место в квартете и вышел в плей-офф Лиги Европы."Локомотив" с тремя баллами занял последнее четвертое место. Вывести в плей-офф Лиги Европы его могла только победа над "Шальке". В итоге немецкий клуб с 11 очками стал вторым в группе, а на первой строчке расположился "Порту (16). Перед заключительным туром обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.