Певица опубликовала в своем микроблоге пост, удививший ее поклонников. Они восхитились преображением знаменитости.

Певица опубликовала в своем микроблоге пост,удививший ее поклонников. Они восхитились преображением знаменитости.Лолита – известная мастерицаэпатировать публику неординарными нарядами и смелыми высказываниями. Но в этотраз звезда превзошла саму себя, заговорив о смене пола.Подписчики не сразупоняли, что речь идет не об анатомии, а о строительных материалах. "Если Выхотите сменить пол)!", – с этими словами Лолита опубликовала рекламный ролик(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)."Я подумала про сменудругого пола", "Ха ха, я тоже сначала обалдела, как так можно простопоменять пол? Смешно! Богатый русский! Полы менять в домах и квартирах!",– высказались пользователи Instagram. Многие обратили внимание на то, что артистка выглядит заметнопохорошевшей и помолодевшей."Лолита, похудела?","Вы прям помолодели", "Лолита, вам очень идет такая прическа", "Красавица","Я не понимаю, Вы все моложе и моложе выглядите. Какоднажды сказала Алла Борисовна, – после 50 пошел обратный отсчет. Вы самоочарование", – одарили поклонники певицу комплиментами.В ролике исполнительница предстала в спортивноммолодежном костюме, с гладкой аккуратной прической и ярким макияжем: краснуюпомаду дополнили длинные стрелки. Новый имидж Лолиты пришелся фолловерам повкусу.