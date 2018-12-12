Певица опубликовала в своем микроблоге пост,
удививший ее поклонников. Они восхитились преображением знаменитости.
Певица опубликовала в своем микроблоге пост,
удививший ее поклонников. Они восхитились преображением знаменитости.
Лолита – известная мастерица
эпатировать публику неординарными нарядами и смелыми высказываниями. Но в этот
раз звезда превзошла саму себя, заговорив о смене пола.
Подписчики не сразу
поняли, что речь идет не об анатомии, а о строительных материалах. "Если Вы
хотите сменить пол)!", – с этими словами Лолита опубликовала рекламный ролик
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).
"Я подумала про смену
другого пола", "Ха ха, я тоже сначала обалдела, как так можно просто
поменять пол? Смешно! Богатый русский! Полы менять в домах и квартирах!",
– высказались пользователи Instagram. Многие обратили внимание на то, что артистка выглядит заметно
похорошевшей и помолодевшей.
"Лолита, похудела?",
"Вы прям помолодели", "Лолита, вам очень идет такая прическа", "Красавица",
"Я не понимаю, Вы все моложе и моложе выглядите. Как
однажды сказала Алла Борисовна, – после 50 пошел обратный отсчет. Вы само
очарование", – одарили поклонники певицу комплиментами.
В ролике исполнительница предстала в спортивном
молодежном костюме, с гладкой аккуратной прической и ярким макияжем: красную
помаду дополнили длинные стрелки. Новый имидж Лолиты пришелся фолловерам по
вкусу.