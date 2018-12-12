Соратники по партии решили подложить свинью Ангеле Меркель. Руководство ХДС планирует отправить ее с поста канцлера досрочно.

Соратники по партии решили подложить свинью Ангеле Меркель. Руководство ХДС планирует отправить ее с постаканцлера досрочно.В Христианско-демократическим союзе всерьез обсуждают идеюдосрочной отставки Меркель и возможность передачи должности канцлера ФРГ новомулидеру партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Срок полномочий Ангелы Меркель истекаетв 2021 году, само она заявила, что не собирается уходить раньше этой даты.Между тем источники немецкого таблоида Bild со ссылкой наисточники в правительстве и партии собщили, что в ХДС разработан некий план покоторому Меркель не позднее весны 2020 года должна передать полномочия канцлераКрамп-Карренбауэр. Правда, пока не известно – знает ли об этом плане самаМеркель.Крамп-Карренбауэр в минувшую пятницу была избранапредседателем ХДС вместо Меркель на съезде партии в Гамбурге. Соратники проводилиАнгелу Меркель под двадцатиминутные овации на партийную пенсию.В своей последней речи онавыразила благодарность за то, что ей выпала честь почти на протяжении двухдесятков лет возглавлять большую, великолепную и главную, как она выразилась,партию. Себя она похвалила за достоинство и самоотверженность, с которымивыполняла свои обязанности.Ангела Меркель возглавляла ХДС с 2000 года, а пост канцлераГермании занимает с 2005 года.