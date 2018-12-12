Соратники по партии решили подложить свинью Ангеле Меркель. Руководство ХДС планирует отправить ее с поста
канцлера досрочно.
Соратники по партии решили подложить свинью Ангеле Меркель. Руководство ХДС планирует отправить ее с поста
канцлера досрочно.
В Христианско-демократическим союзе всерьез обсуждают идею
досрочной отставки Меркель и возможность передачи должности канцлера ФРГ новому
лидеру партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Срок полномочий Ангелы Меркель истекает
в 2021 году, само она заявила, что не собирается уходить раньше этой даты.
Между тем источники немецкого таблоида Bild со ссылкой на
источники в правительстве и партии собщили, что в ХДС разработан некий план по
которому Меркель не позднее весны 2020 года должна передать полномочия канцлера
Крамп-Карренбауэр. Правда, пока не известно – знает ли об этом плане сама
Меркель.
Крамп-Карренбауэр в минувшую пятницу была избрана
председателем ХДС вместо Меркель на съезде партии в Гамбурге. Соратники проводили
Ангелу Меркель под двадцатиминутные овации на партийную пенсию.
В своей последней речи она
выразила благодарность за то, что ей выпала честь почти на протяжении двух
десятков лет возглавлять большую, великолепную и главную, как она выразилась,
партию. Себя она похвалила за достоинство и самоотверженность, с которыми
выполняла свои обязанности.
Ангела Меркель возглавляла ХДС с 2000 года, а пост канцлера
Германии занимает с 2005 года.