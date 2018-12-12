В среду, 12 декабря, исполняется 25 лет Государственной думе – нижней палате российского парламента. За прошедшие четверть века Россия прошла большой, полный сложностей путь. Масштабные изменения происходили в политике, экономике, обществе. Вместе со страной менялся и ее законодательный орган. Парламент, как и всякий живой организм, рос и развивался, проходил периоды трансформации и обновлений. За последние годы в Госдуме произошли качественные изменения, сделавшие ее настоящим местом для дискуссий, главным выразителем общественных мнений и настроений.

среду, 12 декабря, исполняется 25 лет Государственной думе – нижнейпалате российского парламента. За прошедшие четверть века Россия прошлабольшой, полный сложностей путь. Масштабные изменения происходили вполитике, экономике, обществе. Вместе со страной менялся и еезаконодательный орган. Парламент, как и всякий живой организм, рос иразвивался, проходил периоды трансформации и обновлений. За последниегоды в Госдуме произошли качественные изменения, сделавшие ее настоящимместом для дискуссий, главным выразителем общественных мнений инастроений.На рубеже эпохСовременнаяГосударственная дума России берет свое начало в 1993 году. Второй годбез СССР ознаменовался обострением политического кризиса, выраженного впротивостоянии президента Бориса Ельцина и законодательной ветви властиво главе с Верховным советом. Всем было ясно, что дальнейшее обострение может привести к окончательной потере политической стабильности иначалу масштабного гражданского конфликта.этих условиях, в сентябре 1993 года, глава государства подписал указ "Опоэтапной конституционной реформе Российской Федерации". Одним из егопунктов было учреждение нового российского парламента – Федеральногособрания, состоящего из двух палат: верхней – Совета Федерации и нижней -Госдумы.Выборыв нижнюю палату состоялись в декабре того же года одновременно сголосованием о принятии новой Конституции. Первый состав Госдумыизбирался сроком на два года. Он должен был принять новые законы,отражавшие новые социально-экономические реалии страны. Следующиесоставы нижней палаты избирались уже на четырехлетний срок.Большинство голосов на выборах взяла Либерально-Демократическая партия России (ЛДПР) во главе с ее бессменнымлидером Владимиром Жириновским. Серьезное представительство в Госдуме получила также Коммунистическая партия (КПРФ) и партия "ВыборРоссии".Первоезаседание состоялось уже в новом году, 1994 году.Председателем первого состава нижней палаты стал Иван Рыбкин,представлявший фракцию Аграрной партии. "Домом" для Госдумы стало бывшеездание Госплана СССР на Охотном ряду, 1. Здесь, в нескольких сотняхметров от Кремля, депутатам предстояло создать новую правовую базуРоссии.ПерваяДума работала в крайне непростых условиях. В памяти россиян были свежисобытия октября 1993 года: многотысячные митинги, уличные баррикады,ожесточенные вооруженные столкновения. Кроме того, в стране продолжалисьболезненные экономические реформы, приведшие к резкому падению уровняжизни подавляющего большинства граждан.этих тяжелейших условиях депутаты засучили рукава и активно принялисьза работу. Парламентарии первого созыва приняли такие жизненно важныезаконы, как Гражданский, Уголовный, Налоговый кодексы, нормативно-правовыеакты в образовании, здравоохранении, банковской сфере. Всего перваяДума приняла 461 закон, из которых 310 вступили в силу.Парламентские баталииГосдумавторого созыва была избрана в декабре в декабре 1995 года. Срокполномочий нового депутатского корпуса увеличился до четырех лет. Наэтот раз большинство взяли коммунисты – почти треть мест. Следом шлацентристская партия "Наш дом – Россия". Либерал-демократы с 11,06%голосов на этот раз довольствовались почетным третьим местом. Спикеромновой Думы стал представитель КПРФ Геннадий Селезнев.Зачетыре года – с января 1996 по декабрь 1999 – парламентарии рассмотрели1730 законопроектов, из которых 1036 были приняты, ратифицировали более200 двухсторонних договоров, соглашений и международных конвенций. Нафоне продолжавшего бушевать экономического кризиса депутатысосредоточились на социальных вопросах – улучшении материальногоположения россиян, повышении зарплат, пособий и других социальныхвыплат.Помимопрочего, были приняты федеральные конституционные законы оправительстве, судебной системе, военных судах, об уполномоченном поправам человека. Большое внимание парламентарии уделяли ивнешнеполитической деятельности.августе 1996 года вторая Дума утвердила премьер-министром ВиктораЧерномырдина, спустя два года, в апреле 1998, – Сергея Кириенко, черезнесколько месяцев – Владимира Примакова. В августе 1999 годапарламентарии одобрили кандидатуру Владимира Путина на пост главыправительства.Одиниз самых запоминающихся эпизодов из деятельности второй Думы связан спопыткой импичмента президенту Борису Ельцину в 1999 году.Депутаты-коммунисты предъявили главе государства обвинения по пятипунктам, включая распад СССР, ликвидация Верховного совета иразвязывание войны в Чечне. Однако нужного количества голосов для началапроцедуры инициаторам набрать не удалось.ВтораяГосдума завершала свою работу в декабре 1999 года. Через несколько дней президент Ельцин объявил освоей отставке. Исполняющим обязанности главы государства стал Владимир Путин. Страна стояла на пороге нового этапа своей жизни.Это было непростое,но полное надежд и веры в будущее время.Вместе с президентомНижняяпалата третьего созыва приступила к работе в январе 2000 года.Большинство осталось за КПРФ, хотя коммунисты и потеряли немалоеколичество голосов избирателей. Второе и третье место поделили две новыеполитические силы – движение "Единство" и блок "Отечество – ВсяРоссия", которые позже объединились в партию "Единая Россия". Спикера законодатели менять не стали: кресло главы нижней палаты сохранил Геннадий Селезнев.Парламентариитретьего созыва работали в условиях укрепления политическойстабильности, повышенияфинансовой устойчивости страны и улучшения материального положения населения.Реформы Владимира Путина привели кстабилизации ситуации и началу долгожданного экономического роста.Депутаты приняли 805 законов, из них более 700 были подписаны главой государства.2000 году Госдума поддержала предложение президента об изменениипорядка формирования Совета Федерации. Вместо глав исполнительной изаконодательной власти места в верхней палате стали занимать ихпредставители. Это позволило губернаторам сосредоточиться на работе всвоих субъектах. Среди других важнейших законов – Трудовой и Земельный кодексы, введение единого плоского налога на доходы физлиц, нормативно-правовые акты о государственной символике (флаг, герб и гимн).Дума роста и развитияСледующая,четвертая Госдума, заседавшая в 2004-2007 годах, работала уже впринципиально других условиях. Экономически кризис сменился устойчивымростом, социальная нестабильность – повышением уровня благосостоянияграждан. Вместо Геннадия Селезнева кресло главы палаты занял БорисГрызлов, член фракции "Единая Россия", ставшей с того моментаконституционным большинством. Свой пост он сохранил и в пятом созыве.Пословам нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина, Грызлов внесбольшой вклад в становление нижней палаты. "Это было очень непростоевремя, когда ни одна политическая фракция не имела большинства, а припредседательстве Бориса Вячеславовича такая политическая силасформировалась, она прошла путь становления через работу в рамкахкоалиции", – подчеркнул Володин. Появление конституционного большинствапозволило повысить эффективность работы нижней палаты. Депутаты смоглисосредоточиться на законодательстве, а не на борьбе с президентом иисполнительной властью.пятой Госдуме "Единая Россия" укрепила свое представительство – 70%мест. Второе место по-прежнему занимали коммунисты, но их позициипродолжали слабеть (12,7% голосов избирателей). Следом за КПРФ шли ЛДПР и"Справедливая Россия".Весной 2008 года президентом был избран ДмитрийМедведев. В мае депутаты пятого созыва утвердили премьер-министромВладимира Путина. Пятый созыв, помимо прочего, одобрил поправки вКонституцию страны, увеличившие срок президентских полномочий до шестилет, а Госдумы – до пяти.Шестойсозыв избирался в декабре 2011 года уже на пятилетний срок. Креслопредседателя осталось за единороссом: Бориса Грызлова на посту спикерасменил Сергей Нарышкин. В отличие от двух прошлых созывов, "ЕР"сохранила парламентское большинство, но потеряло конституционное,остальные партии усилили свои позиции. С этого момента единороссамприходилось договариваться с другими фракциями для продвижения своихинициатив.Новый стиль работыНесмотряна в целом эффективную работу, шестая Дума нередко сталкивалась скритикой. Часть общественности выражала несогласие с некоторымирезонансными законопроектами, одобренными нижней палатой. Повышениеэффективности депутатского корпуса и качества принимаемых законов сталаодной из главных задач для Вячеслава Володина, возглавившего в октябре2016 года новый, седьмой созыв Госдумы.Выборыв него были проведены 18 сентября 2016 года. Впервые после 2003года депутаты избирались по смешанной системе: 225 парламентариев попартийным спискам и 225 – по одномандатным округам. Партийный составнижней палаты не поменялся – большинство голосов получила "ЕдинаяРоссия", в Госдуму прошли также КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".Поинициативе Вячеслава Володина были предприняты ряд мер по повышениюэффективности нижней палаты и качества принимаемых законопроектов. Депутатовобязали голосовать на заседаниях палаты только лично, а за прогулыначали наказывать штрафами. Свободных мест на каждом пленарном заседаниитеперь практически нет, если депутат отсутствует, то только поуважительной причине. Спикер инициировал поправки в регламент, которые,помимо прочего, установили дополнительные ограничения для резонансныхдокументов. Парламентариям было рекомендовано предварительно уведомлятьсвои фракции о вносимых проектах.НаОхотном Ряду появились две новые структуры, призванные улучшитьразрабатываемые нормативно-правовые акты – Экспертный совет позаконотворчеству и новый отдел в правовом управлении. Первая оцениваетуже внесенные инициативы, а вторая – помогает писать документы новичкам.В Совет вошли представители бизнеса, ведущих вузов и сами законодатели.Для оценки качества законопроектов Госдума наладила сотрудничество сАкадемией наук.Депутатыприняли большое количество важных законопроектов в самых разных сферах.Так, в прошлом месяце законодатели одобрили первый за последние годыпрофицитный бюджет, большая работа проведена по защите прав дольщиков,внесены изменения в строительное законодательство, приняты ряд инициативпо защите детей от деструктивного влияния в Сети, поправки внормативно-правовые акты, связанные с экологией и природоохраннойдеятельностью и многое другое.Седьмойсозыв проделал титаническую работу по разбору так называемыхзаконодательных завалов – нормативно-правовых актов, накопившихся наОхотном Ряду за 25 лет работы палаты. Всего нынешней Госдуме досталосьбольше двух тысяч законопроектов. Абсолютное большинство из них кнастоящему моменту были рассмотрены, приняты 280 федеральных законов.Крометого, под руководством Володина Госдума наладила качественную работу сизбирателями в регионах. Повысить интенсивность общения с людьми наместах депутатам позволил новый график работы нижней палаты. Поинициативе спикера в расписании парламентариев произошли изменения:количество пленарных заседаний увеличилось с двух до трех – повторникам, средам и четвергам, они проходят с 10:00 до 14:00 без обедов.Несмотряна приоритет внутренней политики, седьмой созыв активно действует и навнешнеполитическом поле. Парламентарии, в том числе сам спикер,периодически встречаются со своими зарубежными коллегами и главами других государств, принимаютучастие в работе международных форумов и конференций, помогая налаживатьсвязи между странами. Парламентская дипломатия стала неотъемлемойчастью внешней политики России."Вячеслав Володин умело ведет корабль в нужном направлении, никакиештормы ему не страшны. Мне кажется, что это именно тот парламент,который может вместе с президентом, с правительством решать все тевопросы, которые ставит перед нами жизнь и избиратели", – отозвался оработе седьмой Госдумы Борис Грызлов.Народное довериеОбэффективности работы седьмой Госдумы наглядно говорят опросыобщественности. Недавнее исследование фонда "Общественное мнение" (ФОМ)показало значительный рост числа тех, кто доволен отечественнымизаконами.Высоко оценивают российскую нормативно-правовую базубольшинство граждан – 53%. Для сравнения, в 2014 году таковых было 46%, ав 2001 году и того меньше – 28%.Такимобразом, за прошедшие годы уровень положительного отношения россиян котечественным законам увеличился в два раза. По мнению экспертов, этосвидетельствует о росте доверия общества к Госдуме, последовательноработающей над улучшением качества нормативно-правовых актов.В комментарии для "Дни.ру"политолог Дмитрий Фетисов назвал результаты исследования логичнойреакций граждан на работу парламентариев. "Уровень доверия к Госдумевырос, в целом российское общество положительно относится к нижнейпалате", – сказал эксперт.