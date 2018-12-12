Супруга футболиста сборной России Павла Погребняка Мария рассказала, что вновь готовится к свадьбе. Спортсмен и его избранница в четвертый раз пойдут под венец.

Супруга футболиста сборнойРоссии Павла Погребняка Мария рассказала, что вновь готовится к свадьбе.Спортсмен и его избранница в четвертый раз пойдут под венец.В личном микроблоге Марияпризналась, что вновь наденет свадебный наряд. Место, где пройдет торжественноесобытие девушка пока держит в тайне."Мы готовимся к четвертой свадьбе💑", – написала светская львица. Как оказалось, в семье Павла есть романтичная и вместес тем материально затратная традиция – футболист и его супруга каждый годобмениваются клятвами и в честь этого устраивают грандиозное пиршество.Между тем, не все фолловеры Марии оценили идеюсупругов. По мнению некоторых обывателей, очередная свадьба – это бесполезная трата денег. К слову,были и те, кто искренне восхищался идиллией, которая царит в семье Погребняк."Деньги некуда девать такфигней страдают 😁(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Класс!!!Молодцы, если есть возможность, то почему нет. Станет, доброй, семейнойтрадицией. И мальчики так будут делать. Умничка!!!", "Почему 4?однойбыло мало?!", "Когда денег ***, уже не знаешь что сделать и как себяразвеселить....", "С жиру бесятся)))) Раз деньги девать некуда лучше быдетишкам в домах малютках помогли", "У вас четвёртый сын скоро будет?)))","Круто! Но мне не совсем понятно и думаю не только мне🤔 Мария, не объясните зачем вы с одним мужемиграете четвертую свадьбу?" – рассуждали интернет-обыватели.Напомним, Павел иМария Погребняк обвенчались в 2006 году, а через восемь лет сыграли свадьбу.Супруги демонстрируют гармоничные, счастливые отношения. Они регулярно ездятвместе на отдых и публикуют семейные снимки в своих микроблогах. Знаменитости воспитывают троих сыновей.