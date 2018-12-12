Супруга футболиста сборной
России Павла Погребняка Мария рассказала, что вновь готовится к свадьбе.
Спортсмен и его избранница в четвертый раз пойдут под венец.
Супруга футболиста сборной
России Павла Погребняка Мария рассказала, что вновь готовится к свадьбе.
Спортсмен и его избранница в четвертый раз пойдут под венец.
В личном микроблоге Мария
призналась, что вновь наденет свадебный наряд. Место, где пройдет торжественное
событие девушка пока держит в тайне.
"Мы готовимся к четвертой свадьбе💑", – написала светская львица. Как оказалось, в семье Павла есть романтичная и вместе
с тем материально затратная традиция – футболист и его супруга каждый год
обмениваются клятвами и в честь этого устраивают грандиозное пиршество.
Между тем, не все фолловеры Марии оценили идею
супругов. По мнению некоторых обывателей, очередная свадьба – это бесполезная трата денег. К слову,
были и те, кто искренне восхищался идиллией, которая царит в семье Погребняк.
"Деньги некуда девать так
фигней страдают 😁(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Класс!!!
Молодцы, если есть возможность, то почему нет. Станет, доброй, семейной
традицией. И мальчики так будут делать. Умничка!!!", "Почему 4?одной
было мало?!", "Когда денег ***, уже не знаешь что сделать и как себя
развеселить....", "С жиру бесятся)))) Раз деньги девать некуда лучше бы
детишкам в домах малютках помогли", "У вас четвёртый сын скоро будет?)))",
"Круто! Но мне не совсем понятно и думаю не только мне🤔 Мария, не объясните зачем вы с одним мужем
играете четвертую свадьбу?" – рассуждали интернет-обыватели.
Напомним, Павел и
Мария Погребняк обвенчались в 2006 году, а через восемь лет сыграли свадьбу.
Супруги демонстрируют гармоничные, счастливые отношения. Они регулярно ездят
вместе на отдых и публикуют семейные снимки в своих микроблогах. Знаменитости воспитывают троих сыновей.