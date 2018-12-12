«В День Конституции Российской Федерации на сайте МВД России размещена тематическая викторина, посвящённая истории паспорта гражданина Российской Федерации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В День Конституции Российской Федерации на официальном сайте МВД России в формате онлайн-опроса размещена тематическая викторина, посвящённая истории паспорта гражданина Российской Федерации, являющегося основным документом, удостоверяющим личность россиянина.Каждый из нас знаком с этим документом, но, как показывает практика, далеко не все знают его особенности или историю. Вопросы викторины позволят посетителям нашего сайта познакомиться с важными, знаковыми этапами паспортной системы, рассмотреть подробнее ее детали. Отвечая на вопросы, участники смогут узнать, кому и когда выдавались первые паспорта, какие персональные данные указывались в удостоверяющем личность документе в 18 веке, ряд других исторических фактов.А о том, как получали первый паспорт наши предки, вы сможете увидеть в видеоролике, подготовленном совместно с телестудией ГУ МВД России по г. Москве "Петровка, 38"», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.