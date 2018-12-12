В Великобритании 185 депутатов-консерваторов публично поддержали главу правящей партии, премьер-министра Терезу Мэй перед намеченным на вечер среды голосованием по вотуму недоверия ей.

В Великобритании 185 депутатов-консерваторов публично поддержали главу правящей партии, премьер-министра Терезу Мэй перед намеченным на вечер среды голосованием по вотуму недоверия ей, передает ТАСС.Таким образом, это количество голосов на 27 превышает минимально необходимое, требующееся Мэй, чтобы остаться у власти. Голосование состоится с 18:00 — 20:00 по местному времени (21:00 — 23:00 по Москве), а его результаты ожидаются ближе к 21:00 (полночь по московскому времени). Чтобы сохранить свои посты, Мэй должна заручиться поддержкой простого большинства из 315 депутатов-консерваторов, то есть получить не менее 158 голосов.При другом исходе начнется процедура выбора нового лидера партии и правительства. В этом случае, по оценке экспертов, имя нового главы партии и премьера может стать известно уже в начале января.Как сообщалось, причиной запуска голосования по вопросу доверия стало недовольство десятков консерваторов ходом переговоров правительства Мэй по теме выхода страны из состава ЕС.