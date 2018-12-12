В Костромской области и в трёх соседних регионах он будет устанавливаться одновременно

В Костромской области и в трёх соседних регионах он будет устанавливаться одновременноМинистерство сельского хозяйства утвердило единые сроки запрета вылова рыбы на время нереста для всей территории Горьковского водохранилища. Изменения зафиксированы в правилах рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.Теперь в четырех регионах – в Ярославской, Костромской, Ивановской и Нижегородской областях – выходить на рыбалку на водном транспорте будет запрещено с 15 апреля по 15 июня.Раньше сроки запрета рыбной ловли в соседних регионах не совпадали: в Ярославской области нерестовый запрет завершался на две недели раньше - 1 июня. В Костромской, Ивановской и Нижегородской областях – 15 июня.«Первую половину июня костромичи всё равно рыбачили, но в Ярославской области. Установить на всём протяжении Волги, во всех четырех регионах, единые сроки запрета - это справедливо», - делится впечатлениями костромич Андрей Селянкин.Нововведения не обрадуют лишь браконьеров. Единые сроки запрета на вылов рыбы сделают более результативной работу надзорных органов. Ранее у сотрудников отдела государственного надзора и охраны биологических ресурсов возникали проблемы при формировании доказательной базы нарушений, поскольку определить на воде межобластную границу Ярославского и Костромского регионов крайне проблематично. Теперь этой проблемы удастся избежать.