Певица Валерия пользуется бешеной популярностью у российских меломанов. Однако синглы знаменитости уже давно не звучат в эфирах радиостанций.

Певица Валерия пользуется бешеной популярностью у российскихмеломанов. Однако синглы знаменитости уже давно не звучат в эфирахрадиостанций."Валерия перешла кому-то дорогу", – именно так думают фанаты артистки,когда не находят имени своей любимицы в списке победителей престижной музыкальнойпремии "Золотой граммофон". Уже два года вокалистка не получала заветнойстатуэтки.Внимание на эту вопиющую несправедливость обратил членэкспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян. Общественник не понимает, почему востребованную у аудитории певицузадвигают на второй план."Абсолютнонесправедливая история происходит с певицей Валерией. Складывается ощущение,что радиостанции ее словно заживо похоронили. В последние годы ее нет на"Русском радио", она перестала получать премии "Золотойграммофон". И все это происходит на фоне того, что у артистки выходятстопроцентные хиты и классные коллаборации. Как могло произойти так, чтонародная артистка России, которая не завершила свою творческую карьеру словнопопала в забвение? Ее дуэт с Егором Кридом вообще ни на одной из радиостанцийне прозвучал. А ведь это была прекрасная коллаборация артистов двух поколений!Это разве нормально?" – рассуждал Манукян в беседе с "Дни.ру".Эксперт уверен, что завистьк успешной во всех отношениях Валерии сводит с ума многих ее коллег. Манукян полагает,что кто-то, имеющий влиятельные знакомства, точит зуб на артистку, и собирается поставить крест на ее популярности."Складывается ощущение, что успешной карьере этой прекраснойпевицы просто элементарно завидуют. Такое случается, когда человеку в этойжизни дано очень многое, но серости и бездарности выталкивают талант локтями,чтобы занять в шоу-бизнесе не свое место", – предположил Вадим Манукян.