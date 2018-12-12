12.12.2018

2018-12-12 11:05:57

На юге Москвы сгорела квартира

Пожар произошел в квартире многоэтажного дома на юге столицы. Об этом m24.ru со ссылкой на Агентство "Москва".



ЧП случилось около 09:40 в среду, 12 ноября. Очаг возгорания находился на пятом этаже, спасателям удалось вызволить из огня хозяина квартиры и передать его скорой. На тушение пожара ушло не более 9 минут.