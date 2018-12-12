Злоумышленники, воспользовавшись удобным моментом, когда в подъезде никого не было, тайно открутили приводы дымоудаления, после чего скрылись...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали двоих неработающих москвичей по подозрению в краже приводов дымоудаления из подьезда.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратился представитель жилищной компании. Он рассказал, что в одном из домов на Тарутинской улице откручены приводы дымоудаления. Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублейВ результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемых. Ими оказались 40-летний и 49-летние неработающие приезжие.Установлено, что злоумышленники, воспользовавшись удобным моментом, когда в подъезде никого не было, тайно открутили приводы дымоудаления, после чего скрылись. Похищенное они продали, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93