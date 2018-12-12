Под британским премьером зашаталось кресло. В парламенте сегодня пройдет голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй.

Под британским премьером зашаталось кресло. В парламентесегодня пройдет голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй.Руководство партии консерваторов получило необходимое дляначала процедуры вынесения вотума недоверия премьеру количество писем отпарламентариев. Исход голосования, намеченного на 21:00 мск, пока непредсказывает никто из политической элиты Британии.Сама Мэй заявила, что будет бороться за свой пост, исключилапроведение досрочных выборов и второго референдума по выходу Британии изЕвросоюза. Аотум недоверия, по ее мнению, приведет к провалу брекзита и повлечетза собой выходу Британии без итогового соглашения."Мэй находится в тяжелом положении, но она будетбороться за то, чтобы сохранить пост лидера партии. Несмотря на происходящее, унее сильные позиции и она может сохранить пост", – сказал анонимный собеседникРИА Новости, близкий к Консервативной партии.Основными кандидатами на пост будущего лидера партииназывают главу МВД Саджида Джавида и министра труда и пенсий Эмбер Радд. Приэтом Джавид уже заявил, что поддержит Мэй во время голосования.Причиной недоверия к Мэй стал ее отказ провести накануне,как это было запланировано, голосование в парламенте по брекзиту. После трехдней дебатов премьер признала, что соглашение в нынешнем виде не поддержитподавляющее большинство депутатов, и перенесла голосование на более позднийсрок.Между тем времени на принятие решения остается все меньше: Великобританиядолжна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. В октябре правительство Терезы Мэйи Брюссель после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения,определяющего условия выхода Великобритании из ЕС.