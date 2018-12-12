Под британским премьером зашаталось кресло. В парламенте
сегодня пройдет голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй.
Под британским премьером зашаталось кресло. В парламенте
сегодня пройдет голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй.
Руководство партии консерваторов получило необходимое для
начала процедуры вынесения вотума недоверия премьеру количество писем от
парламентариев. Исход голосования, намеченного на 21:00 мск, пока не
предсказывает никто из политической элиты Британии.
Сама Мэй заявила, что будет бороться за свой пост, исключила
проведение досрочных выборов и второго референдума по выходу Британии из
Евросоюза. Аотум недоверия, по ее мнению, приведет к провалу брекзита и повлечет
за собой выходу Британии без итогового соглашения.
"Мэй находится в тяжелом положении, но она будет
бороться за то, чтобы сохранить пост лидера партии. Несмотря на происходящее, у
нее сильные позиции и она может сохранить пост", – сказал анонимный собеседник
РИА Новости, близкий к Консервативной партии.
Основными кандидатами на пост будущего лидера партии
называют главу МВД Саджида Джавида и министра труда и пенсий Эмбер Радд. При
этом Джавид уже заявил, что поддержит Мэй во время голосования.
Причиной недоверия к Мэй стал ее отказ провести накануне,
как это было запланировано, голосование в парламенте по брекзиту. После трех
дней дебатов премьер признала, что соглашение в нынешнем виде не поддержит
подавляющее большинство депутатов, и перенесла голосование на более поздний
срок.
Между тем времени на принятие решения остается все меньше: Великобритания
должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. В октябре правительство Терезы Мэй
и Брюссель после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения,
определяющего условия выхода Великобритании из ЕС.