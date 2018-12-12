Николай Бурляев рассказал о знакомстве с дочерью легендарного режиссера Сергей Бондарчука – Натальей. Артист стал героем программы Бориса Корчевникова Судьба человека.

Николай Бурляев рассказал о знакомстве с дочерьюлегендарного режиссера Сергей Бондарчука – Натальей. Артист стал героем программы Бориса Корчевникова"Судьба человека".Николай и Наталья познакомились на съемках фильма "Какзакалялась сталь". Однако Бурляев влюбился в очаровательную брюнетку годомраньше."Я ее увидел в фильме Андрея Тарковского на экране. Я, глядяна экран, почему-то, вдруг, в сознании определил: "Она будет со мной". Прошел год– судьба соединяет нас. Я играю Павла Корчагина. Прошло где-то 20 дней съемок.Режиссер чем-то обидел Наталью Бондарчук, она заплакала. Я к нему подошел иговорю: "Если ты себе еще раз это позволишь, я тебя убью", – вспомнил артист.Режиссер не смог простить такой дерзости. Черезнесколько дней Бурляев был уволен. "Он ко мне подходит и говорит: "Я был внашем украинском УК партии, там мне сказали, что роль Павла Корчагина должениграть украинский актер, так что прости. Я уехал, Наталья уехала за мной", -вспоминает знаменитость.В браке у артистов появились дети – сын Иван и дочь Маша.Бурляев очень гордится своими наследниками. "Мой сын Иван в восемь лет сталкомпозитором, автором 11 песен к спектаклю в театре киноактера", – поведалартист. Дочь знаменитости пошла по родительским стопам. "Я не хотел, чтобы детимои становились актерами, но Маша обманула меня. Она не сказала, что идетпоступать в ГИТИС", – отметил Николай."Она красивая такая, ваша дочка", – сказал очарованный Борис Корчевников, увидев фото наследницы знаменитой династии. Бурляев отметил, что Машенька еще и невероятноодарена.У Бондарчук был роман с Тарковским, о чем Николай знал. Именно он помог ей выйти из состояния жуткой депрессии. Супруги смогли расстаться друзьями. "Я старалсябыть рядом с детьми всегда, во всем помогать", – рассказал артист. До сихпор он поддерживает теплые отношения с бывшей женой.