Николай Бурляев рассказал о знакомстве с дочерью
легендарного режиссера Сергей Бондарчука – Натальей. Артист стал героем программы Бориса Корчевникова
Судьба человека.
Николай Бурляев рассказал о знакомстве с дочерью
легендарного режиссера Сергей Бондарчука – Натальей. Артист стал героем программы Бориса Корчевникова
"Судьба человека".
Николай и Наталья познакомились на съемках фильма "Как
закалялась сталь". Однако Бурляев влюбился в очаровательную брюнетку годом
раньше.
"Я ее увидел в фильме Андрея Тарковского на экране. Я, глядя
на экран, почему-то, вдруг, в сознании определил: "Она будет со мной". Прошел год
– судьба соединяет нас. Я играю Павла Корчагина. Прошло где-то 20 дней съемок.
Режиссер чем-то обидел Наталью Бондарчук, она заплакала. Я к нему подошел и
говорю: "Если ты себе еще раз это позволишь, я тебя убью", – вспомнил артист.
Режиссер не смог простить такой дерзости. Через
несколько дней Бурляев был уволен. "Он ко мне подходит и говорит: "Я был в
нашем украинском УК партии, там мне сказали, что роль Павла Корчагина должен
играть украинский актер, так что прости. Я уехал, Наталья уехала за мной", -
вспоминает знаменитость.
В браке у артистов появились дети – сын Иван и дочь Маша.
Бурляев очень гордится своими наследниками. "Мой сын Иван в восемь лет стал
композитором, автором 11 песен к спектаклю в театре киноактера", – поведал
артист. Дочь знаменитости пошла по родительским стопам. "Я не хотел, чтобы дети
мои становились актерами, но Маша обманула меня. Она не сказала, что идет
поступать в ГИТИС", – отметил Николай.
"Она красивая такая, ваша дочка", – сказал очарованный Борис Корчевников, увидев фото наследницы знаменитой династии. Бурляев отметил, что Машенька еще и невероятно
одарена.
У Бондарчук был роман с Тарковским, о чем Николай знал. Именно он помог ей выйти из состояния жуткой депрессии. Супруги смогли расстаться друзьями. "Я старался
быть рядом с детьми всегда, во всем помогать", – рассказал артист. До сих
пор он поддерживает теплые отношения с бывшей женой.