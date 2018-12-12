Анастасия Волочкова произвела сенсацию, когда наконец рассекретила мужчину, который обнимал ее на фотографии, опубликованной балериной накануне. Это оказался известный артист.

Анастасия Волочкова произвела сенсацию, когда наконец рассекретила мужчину, который обнимал ее на фотографии, опубликованной балериной накануне. Это оказался известный артист.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой крупным планом представлена часть тела самой балерины, ее руки и рука некого мужчины, обнимающего ее бедро. "Ищем дальше..🤣 По рукам, носкам, ремням, часам и т.д... 🤣 Но вы очень будете удивлены , чьи это руки...👍🏼😉 Изучите еще мои браслеты, татуировку, маникюр.. Пальчики..🤣 чтобы было легче производить расследования моей личной жизни. За неимением своей..😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – ехидно обратилась к общественности Волочкова.Дело в том, что на протяжении последних недель журналисты и фанаты буквально с ног сбились, чтобы узнать, кто же является новым возлюбленным Анастасии. Счастливая балерина с завидной регулярностью публикует фотографии, на которых запечатлен ее любимый мужчина, но при этом не показывая его лица, а лишь отдельные части тела.Вначале появилась информация, будто это начальник охраны салона красоты, который регулярно посещает Волочкова. Однако сама артистка опровергла эти данные. В итоге, Анастасия решила рассекретить человека, который обнимал ее на самом последнем фото. "Мои дорогие, хватит гадать, кто это и чьи это руки! Это – Никита Джигурда 😄 Куда же смотрят физиогномисты?!😂" – объявила Волочкова, выложив целиком фотографию.Снимок произвел фурор среди подписчиков. "Удивили", "Настя, это точно вы сами – по доброй воле выложили вот эти вот фото??? Хотя ....... вы визуально – Идеальная пара!!! думаю внутренний мир у вас тоже подходящий друг другу.... вы явно на одной волне.!!!", "Все хороши, как на подбор", "Анастасия , а вы подумайте на досуге..... вы с Никитушкой отличная пара !!!" – высказались комментаторы.