Английский футбольный клуб Тоттенхэм в последний момент смог попасть в плей-офф Лиги чемпионов. В матче заключительного шестого тура группового этапа турнира лондонцы на чужом поле вырвали ничью у Барселоны. Встреча прошла на Камп Ноу и завершилась со счетом 1:1.

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в последний момент смог попасть в плей-офф Лиги чемпионов. В матче заключительного шестого тура группового этапа турнира лондонцы на чужом поле вырвали ничью у "Барселоны". Встреча прошла на "Камп Ноу" и завершилась со счетом 1:1.Счет на 7-й минуте открыл форвард каталонцев Усман Дембеле. "Тоттенхэм" смог отыграться в концовке. На 85-й минуте встречи отличился Лукас Моура, который и принес команды выход в 1/8 финала турнира.В параллельном матче группы "В" итальянский "Интер" дома сыграл вничью с голландским ПСВ – 1:1. Этот результат оставил миланцев с 8 очками на третьем месте в группе, что дает лишь право сыграть в плей-офф Лиги Европы. "Тоттенхэм" набрал такое же количество очков, но опередил "Интер" по дополнительным показателям."Барселона" (14 очков) выиграла группу, ПСВ (2) стал последним и завершил еврокубковый сезон.