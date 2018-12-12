В Судьбе человека Николай Бурляев вспоминает, что в кино он попал в прямом смысле с улицы – когда шел из школы домой. Человеком, определившим его дальнейшую судьбу, стал Андрей Кончаловский. Он передал Колю великому Тарковскому, с Иванова детства которого и началась звездная биография артиста.

Николаю Бурляеву было всего 14, когда он встретился с Тарковским. Режиссеру тогда было около 29 лет, но уже тогда подросток, которому предстояло и самому войти в историю советского и российского кинематографа, понимал, что перед ним – гений.В "Судьбе человека" Бурляев вспоминает, что в кино он попал в прямом смысле с улицы – когда шел из школы домой.Человеком, который определил всю его дальнейшую судьбу, стал тогда еще молодой Андрей Кончаловский. Он и предложил школьнику Бурляеву главную роль в его фильме "Мальчик и голубь", а потом "передал из рук в руки великому Тарковскому", и "Иваново детство" принес юному актеру мировую известность."Если бы в 1959-м году меня не встретил на улице Кончаловский, то, может быть, в 1961-м встретил бы Тарковский. Это была судьба", — рассуждает знаменитый актер.Впрочем, "лицедейство", возможно, было предопределено судьбой, поскольку бабушка и дедушка Бурляева были актерами, а старший брат к дебюту Коли сыграл в кино уже шесть ролей.Кончаловский же ввел Бурляева в в свой дом, познакомив с Никитой Михалковым, и они дружат вот уже 60 лет.Супругами актера были первые красавицы Советского Союза – актрисы Наталья Варлей и Наталья Бондарчук, в сердцах которых он оставил неизгладимый след, а партнерами по сцене легенды театры: Мордвинов, Орлова, Раневская, Марецкая, Бирман, Плятт, молодая Ия Саввина.Благодаря кому Николай попал сразу на второй курс Щукинского училища и стал сокурсником Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской? После какого фильма в него влюбилась Наталья Варлей? Что чувствовал Бурляев, когда западная пресса напечатала его фото рядом с Марчелло Мастроянни и Софи Лорен? Какой фильм свел его со второй женой – Натальей Бондарчук, какой проект – с третьей супругой Ингой Шатовой, и как первый сын актера в восемь месяцев стал чемпионом мира по плаванию?О яркой судьбе Николая Бурляева, насыщенной победами и звездными ролями, — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".