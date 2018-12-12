США
продолжают раскручивать маховик противостояния с Россией. Американские
военные могут блокировать Калининградскую область с моря, тогда как
армия Польши заблокирует регион на суше. С таким заявлением выступил
военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнуров.
США
продолжают раскручивать маховик противостояния с Россией. Американские
военные могут блокировать Калининградскую область с моря, тогда как
армия Польши заблокирует регион на суше. С таким заявлением выступил
военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнуров.
По
его словам, такие разговоры ходят в высшем военном руководстве
Соединенных Штатов. "Командующий вторым флотом заявлял, что якобы они
придумали вариант блокирования Калининградской области", – сказал
аналитик в эфире youtube-канала Юрия Котенка.
В
случае воплощения такого плана Калининград оказывается в блокаде
наподобие той, в которой был Ленинград, предупредил Кнуров. Он указал на
провокационность подобных заявлений и подчеркнул, что, фактически, они
призывают к началу третьей мировой войне.
Крайне
опасными военный эксперт назвал и намерение Соединенных Штатов создать
базу в Польшу. По словам аналитика, ее могут использовать для нанесения
удара сначала по территории Белоруссии и Калининградской области, а
затем и по другим регионам России, к примеру, по Псковской области.
Размещение
американских войск чревато случайным столкновением, которое может
перерасти в пограничный конфликт, полагает Кнуров. "Затем в локальный, а
это столкновение в ограниченную ядерную войну, а затем во всеобщую", -
предупредил аналитик.
Напомним,
в мае этого года президент Польши Анджей Дуда предложил главе Белого
дома Дональду Трампу разместить военную базу на территории его страны. В
Варшаве уже придумали для нее название – "Форт Трамп". Видимо, чтобы
польстить самолюбие американского лидера. Как сообщали СМИ, президент
Соединенных Штатов отнесся к инициативе своего коллеги с энтузиазмом.
Еще
бы, ведь заплатить за строительство базы два миллиарда долларов Варшава
готова сама. А Трамп, как известно, очень любит считать деньги в
отношениях с европейскими союзниками.
Польские
власти заявили, что база необходима для "сдерживания угрожающей Европе
России". Постоянное военное присутствие американцев в стране, полагают в
Варшаве, совпадает с Национальной оборонной доктриной США, которая
определяет Россию как главного врага.