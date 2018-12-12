США продолжают раскручивать маховик противостояния с Россией. Американские военные могут блокировать Калининградскую область с моря, тогда как армия Польши заблокирует регион на суше. С таким заявлением выступил военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнуров.

СШАпродолжают раскручивать маховик противостояния с Россией. Американскиевоенные могут блокировать Калининградскую область с моря, тогда какармия Польши заблокирует регион на суше. С таким заявлением выступилвоенный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнуров.Поего словам, такие разговоры ходят в высшем военном руководствеСоединенных Штатов. "Командующий вторым флотом заявлял, что якобы онипридумали вариант блокирования Калининградской области", – сказаланалитик в эфире youtube-канала Юрия Котенка.случае воплощения такого плана Калининград оказывается в блокаденаподобие той, в которой был Ленинград, предупредил Кнуров. Он указал напровокационность подобных заявлений и подчеркнул, что, фактически, онипризывают к началу третьей мировой войне.Крайнеопасными военный эксперт назвал и намерение Соединенных Штатов создатьбазу в Польшу. По словам аналитика, ее могут использовать для нанесенияудара сначала по территории Белоруссии и Калининградской области, азатем и по другим регионам России, к примеру, по Псковской области.Размещениеамериканских войск чревато случайным столкновением, которое можетперерасти в пограничный конфликт, полагает Кнуров. "Затем в локальный, аэто столкновение в ограниченную ядерную войну, а затем во всеобщую", -предупредил аналитик.Напомним,в мае этого года президент Польши Анджей Дуда предложил главе Белогодома Дональду Трампу разместить военную базу на территории его страны. ВВаршаве уже придумали для нее название – "Форт Трамп". Видимо, чтобыпольстить самолюбие американского лидера. Как сообщали СМИ, президентСоединенных Штатов отнесся к инициативе своего коллеги с энтузиазмом.Ещебы, ведь заплатить за строительство базы два миллиарда долларов Варшаваготова сама. А Трамп, как известно, очень любит считать деньги вотношениях с европейскими союзниками.Польскиевласти заявили, что база необходима для "сдерживания угрожающей ЕвропеРоссии". Постоянное военное присутствие американцев в стране, полагают вВаршаве, совпадает с Национальной оборонной доктриной США, котораяопределяет Россию как главного врага.