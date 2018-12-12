«Энергосбыт Волга» призывает своих клиентов произвести предоплату за декабрь

«Энергосбыт Волга» призывает своих клиентов произвести предоплату за декабрь«Энергосбыт Волга» предлагает клиентам возможность рассчитаться за декабрь до наступления Нового года.«Энергосбыт Волга» подготовил и направил своим клиентам квитанции с предварительным счетом за декабрь, рассчитанным на основании ноябрьских начислений без учета перерасчетов. Зачем тратить новогодние праздники на оплату счетов? Оплати электроэнергию заранее и посвяти время себе и своим близким.Оплатить данные предварительные квитанции по QR-коду можно в отделениях Сбербанка и Почты России, а также внести сумму к оплате с предварительных квитанций через терминалы и через «Личный кабинет клиента» на сайте компании (https://my.esbvolga.ru/auth/).«Энергосбыт Волга» призывает своих клиентов произвести предоплату за декабрь и не только начать 2019 год «с чистого листа», но и получить шанс стать обладателем одного из призов акции «В Новый год без долгов!».Для того, чтобы стать участником акции, необходимо сделать два простых шага:- Оплатить существующую задолженность за энергоресурсы.- Сдать показания счетчиков за последний месяц года до 24 декабря (включительно).Победителям будут зачислены 500 рублей на их лицевые счета.Розыгрыш призов состоится в присутствии независимой тиражной комиссии в центральном офисе «Энергосбыт Волга» уже 15 января 2019 года.Имена счастливчиков будут определены при помощи генератора случайных чисел.А пока не теряем времени - оплачиваем квитанции и встречаем Новый год без долгов!Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте компании.