На полигоне Капустин Яр в Астраханской области при испытаниях взорвалась ракета. Видеозапись неудачного пуска ракеты комплекса ПВО С-300 попала в интернет. Авария ракеты произошла еще 6 декабря.

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области при испытаниях взорвалась ракета. Видеозапись неудачного пуска ракеты комплекса ПВО С-300 попала в интернет. Авария ракеты произошла еще 6 декабря.На видео видно, что ракеты уклоняется от траектории, а затем взрывается в воздухе. Части ракеты падают недалеко от полигона, но вдали от стартовой позиции, сообщает "Интерфакс". На кадрах съемки также заметно, что на месте падения обломков продолжает гореть топливо. Пожар быстро ликвидировали.Жертв и разрушений на месте происшествия нет. По предварительным данным, неполадки ракеты не дали ей достигнуть цели. Ракета взорвалась при срабатывании блока самоуничтожения при возникновении нештатной ситуации.По другим данным, на полигоне Капустин Яр проходили испытания комплекса ПВО С-350 "Витязь". Он разработан концерном "Алмаз-Антей" на замену С-300ПС и комплекса "Бук"-М1-2. Зенитный ракетный комплекс средней дальности имеет максимальный радиус поражения целей в 60 километров и максимальную высоту поражения в 30 километров. Комплекс ПВО может бороться как с аэродинамическими, так и с баллистическими целями.Одна пусковая установка "Витязя" состоит из 12 ракет против четырех у С-300."Витязи" собираются на Обуховском заводе. Серийное производство С-350 должно было начаться в 2015 году, но сроки принятия системы на вооружение в России были сорваны. Испытания комплекса продолжаются до конца 2018 года.