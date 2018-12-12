Известный телеведущий Борис Корчевников обратился за помощью к своим подписчикам в Instagram. Он просит поддержать финансами 16-летнюю Веронику, которую опухоль уже лишила зрения.

Известный телеведущий Борис Корчевников обратился за помощьюк своим подписчикам в Instagram.Он просит поддержать финансами 16-летнюю Веронику, которую опухоль уже лишилазрения.Девушка ослепла из-за опухоли 4 года назад. Тем не менее, вВеронике столько жизни, что он сможет победить недуг, уверен Борис Корчевников."Вероника. Вот и встретились. И это была встреча сАнгелом. Тебе 16. Из них 4 года ты не видишь. Опухоль измучила тебя и ослепила.Но сколько в тебе любви и мирного приятия всего, что с тобой. Я уезжаю, но будуочень скучать. Ты меня многому научила. И спасибо тебе за зайца. Ай, нет, лося.Просто плюшевые рога похожи на уши", – подписал телеведущий фотографию в Instagram.Подписчики живо откликнулись на призыв Корчевникова. Ониотметили, что журналист – "душевный парень". "Спасибо, что тыесть", – написал один из них. "Жаль, депутаты таких постов не видят ине помогают. Обычный народ милосерднее, чем чиновники", – приводит комментарии пользователей изданиеЛичная жизнь Бориса Корчевникова интересует его многочисленных поклонников и представителей СМИ. Журналисты выяснили, что у Бориса была невеста – актриса Анна-Сесиль Свердлова. В 2015 году даже появилась информация о тайной свадьбе влюбленных. Однако, по словам Корчевникова, бракосочетания не было. Более того, Анна-Сесиль и Борис расстались.А недавно фанаты популярного телеведущего встрепенулись, когда увидели фотографию, на которой Борис запечатлен идущим под ручку со своей коллегой Аленой Горенко. Однако и тут их ждало разочарование. Выяснилось, что дама давно и счастливо замужем.