Известный телеведущий Борис Корчевников обратился за помощью
к своим подписчикам в Instagram.
Он просит поддержать финансами 16-летнюю Веронику, которую опухоль уже лишила
зрения.
Известный телеведущий Борис Корчевников обратился за помощью
к своим подписчикам в Instagram.
Он просит поддержать финансами 16-летнюю Веронику, которую опухоль уже лишила
зрения.
Девушка ослепла из-за опухоли 4 года назад. Тем не менее, в
Веронике столько жизни, что он сможет победить недуг, уверен Борис Корчевников.
"Вероника. Вот и встретились. И это была встреча с
Ангелом. Тебе 16. Из них 4 года ты не видишь. Опухоль измучила тебя и ослепила.
Но сколько в тебе любви и мирного приятия всего, что с тобой. Я уезжаю, но буду
очень скучать. Ты меня многому научила. И спасибо тебе за зайца. Ай, нет, лося.
Просто плюшевые рога похожи на уши", – подписал телеведущий фотографию в Instagram.
Подписчики живо откликнулись на призыв Корчевникова. Они
отметили, что журналист – "душевный парень". "Спасибо, что ты
есть", – написал один из них. "Жаль, депутаты таких постов не видят и
не помогают. Обычный народ милосерднее, чем чиновники", – приводит комментарии пользователей издание
Личная жизнь Бориса Корчевникова интересует его многочисленных поклонников и представителей СМИ. Журналисты выяснили, что у Бориса была невеста – актриса Анна-Сесиль Свердлова. В 2015 году даже появилась информация о тайной свадьбе влюбленных. Однако, по словам Корчевникова, бракосочетания не было. Более того, Анна-Сесиль и Борис расстались.
А недавно фанаты популярного телеведущего встрепенулись, когда увидели фотографию, на которой Борис запечатлен идущим под ручку со своей коллегой Аленой Горенко. Однако и тут их ждало разочарование. Выяснилось, что дама давно и счастливо замужем.