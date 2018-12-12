Скандал Ямала – такую номинацию предложили ввести ведущие новостей Первого канала для конкурса, прошедшего в Новом Уренгое. Снегурочка, приглашенная на детский конкурс, вместо раздачи подарков исполнила номер на шесте.

"Скандал Ямала" – такую номинацию предложиливвести ведущие новостей Первого канала для конкурса, прошедшего в НовомУренгое. Снегурочка, приглашенная на детский конкурс, вместо раздачи подарковисполнила номер на шесте.Сюжет, посвященный конкурсу "Звезда Ямала",показал Первый канал. Ведущие рассказали о том, как девушка в бежевом трико (создавалосьвпечатление, что она только в нижнем белье), исполнила танец, который навернякапользовался бы большим успехом в стриптиз-клубах. За исполнение наблюдализрители и участники конкурса, большинство из них – маленькие дети. Ведущиепредположили, что организаторы хотели заинтересовать пап, которые без особого удовольствия посещают детские мероприятия,пишетКорреспондент Первого канала отметила: если бы в конкурсеввели номинацию "Скандал Ямала", то номер на шесте точно бы победил. Жаркийтанец в холодном Уренгое вызвал бурю эмоций. Сама Снегурочка прежде, чем удалить собственныйаккаунт в Сети, прокомментировала пост о "полуголой бабе", которыйоставила одна из возмущенных матерей. "Я занимаюсь спортом Pole Dance",– написала девушка со сценическим псевдонимом Женя Сказка."Детский конкурс проводится, а тут – полуголая баба.Куда мир катится? Если бы знала, ребенка на конкурс не пустила! Это детскийконкурс. Дети принимали участие. И, представьте себе, эта баба в трусахтанцевала", – возмущалась мать 6-летнего участника. Она отметила, что сынсмотрел на происходящее на сцене с открытым ртом. На видеозаписи видно, что закулисами в этот момент стоят маленькие дети, которые наблюдают за выступлением.Власти Нового Уренгоя после разразившегося скандала проводятпроверку. Как выяснилось, конкурс проходит без возрастных ограничений, участникивыступали по очереди. Однако теперь организаторы решили изменить регламент,чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.