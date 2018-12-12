Офицеры Воздушно-космических сил России начали интенсивные полеты на многофункциональных авиационных комплексах МиГ-35 и МиГ-35УБ. Испытания проходят на полигоне в Ахтубинске Астраханской области.

Пилоты Воздушно-космических сил России начали интенсивные полеты на многофункциональных авиационных комплексах МиГ-35 и МиГ-35УБ. Испытания проходят на полигоне в Ахтубинске Астраханской области.Полеты проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым. Экипажи тестируют системы вооружения, которые предназначены как для уничтожения наземных, так и воздушных целей. Кроме того, проверяют работу комплексной системы управления."Самолеты выполняют полеты на проверку аэродинамической устойчивости и маневренных характеристик", — сообщили в Министерстве обороны.Оборонное ведомство впервые опубликовало видео полетов новейших авиационных комплексов МиГ-35 и МиГ-35УБ. Истребители способны выполнять почти любые задачи в условиях непрерывно меняющейся обстановки над полем боя. Бортовая РЛС обнаруживает летательные аппараты на расстоянии до 160 километров и может одновременно отслеживать до 30 объектов, а на шесть воздушных или четыре наземных цели станция еще и наводит оружие.Ранее в рамках международного форума "Армия-2018" Минобороны подписало контракт на поставку первой серийной партии самолетов МиГ-35 в Воздушно-космические силы России.