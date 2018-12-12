Установлено, что злоумышленница работала в организации бухгалтером и, являясь материально ответственным лицом, завладела принадлежащими организации денежными средствами...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в присвоении денежных средств организации.В дежурную часть поступило заявление от представителя одной из столичных организаций. Она рассказала, что при проведении ревизии обнаружила недостачу денежных средств на расчетном счету организации. Материальный ущерб составил более 4 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на Летниковской улице. Установлено, что злоумышленница работала в организации бухгалтером и, являясь материально ответственным лицом, завладела принадлежащими организации денежными средствами, сняв их с корпоративной банковской карты. Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60