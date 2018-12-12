Французская полиция провела обыск в офисе Пари Сен-Жермен. Чемпион Франции подозревается в расизме.

Французская полиция провела обыск в офисе "Пари Сен-Жермен". Чемпион Франции подозревается в расизме.Некоторое время назад на сайте Football Leaks появилась информации, что селекционный отдел парижан подбирал игроков в зависимости от их происхождения. Все потенциальные новички делились на четыре группы – "Франция", "Магриб", "Вест-Индия", "Африка". В две последние группы входили игроки с преимущественно тёмным цветом кожи. Football Leaks усмотрел в этом проявление расизма.Прокуратура обратила на это внимание и возбудила дело. В рамках которого и входил визит полиции в офис парижан.