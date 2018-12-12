Петр Порошенко считает, что инцидент в Керченском проливе - самая настоящая война. Президент Украины поделился своим видением ситуации с Fox News.

Петр Порошенко считает, что инцидент в Керченском проливе -самая настоящая война. Президент Украины поделился своим видением ситуации с FoxNews.Украинский лидер заявил, что инцидент в Керченском проливе"не шутка, не инцидент и не кризис", а "агрессия и война"."Это война!", – заявил в своем интервью Порошенко, обращаясь к президенту России. По егословам, керченский инцидент произошел в нейтральных водах.Москва неоднократно заявляла, что украинские кораблинарушили границу России. Однако Петр Порошенко называет действия российскихпограничников "агрессией". Видеоглава государства разместил в соцсети Facebook"Мистер Путин, это агрессия, мистер Путин, это война.Это не шутка, не инцидент и не кризис", – заявил Порошенко. Надо отметить,что, несмотря на громкие слова президента о "войне", официальногообъявления войны со стороны Киева не было.Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три корабля Военно-морских сил Незалежной – бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яни Капу" – вторглись в территориальные воды России и игнорировали сообщения пограничников ФСБ. Вечером суда были задержаны и доставлены в порт Керчь.Все 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в нарушении государственной границы России.В Киеве обвинили Россию в агрессии и призвали Запад ввести новые санкции против Москвы. Спустя несколько дней по инициативе Петра Порошенко в юго-восточных регионах страны было введенное военное положение.