Оформившие развод Елена Степаненко и Евгений Петросян сражаются за общее имущество. По словам адвоката юмориста Сергея Жорина, из описи пропали самые ценные экземпляры.
Оформившие развод Елена Степаненко и Евгений Петросян сражаются за общее имущество. По словам адвоката юмориста Сергея Жорина, из описи пропали самые ценные экземпляры.
Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре. Однако артисты делят совместно нажитое имущество. По словам специалистов, эти разбирательства могу длиться годами, если пара договорится лично. Однако Елена Степаненко на контакт не идет.
В итоге, накануне, 11 декабря, состоялось очередное судебное заседание. Как обычно, самих экс-супругов не было, их представляли Елена Забралова, защитница Елены Степаненко, и Сергей Жорин, представитель интересов Евгения Петросяна. И если после суда Забралова отказалась давать комментарии, то Жорин оказался словоохотливым.
Как оказалось, на заседании обсуждалась пропажа листов из описи имущества с самыми дорогими предметами. "В описи около 300-400 листов, написанных от руки. И сегодня у нас вызвала некое опасение пропажа нескольких листов описи, где были указаны наиболее дорогие картины. Всего около 60 полотен, среди которых "Крымский пейзаж" Айвазовского, "Морской пейзаж" Халка и "Крым" Волошина..." – рассказал Жорин.
Адвокат выразил надежду, что эти бумаги не пропали, что это просто недоразумение. "Самое главное, чтобы эти предметы не попали из квартиры", – заключил адвокат Петросяна. К слову, Елена Степаненко, по словам представителя юмориста, продолжает жить в огромной квартире в центре Москвы. Жорин так и сказал – "благополучно оккупировала".
"Петросян очень деликатный человек и, конечно, не будет вступать со Степаненко в рукопашную, которая почему-то считает эту квартиру своей и решает, кто может туда зайти, а кто нет", – высказался Жорин. Самое интересное, что, по словам адвоката, все коммунальные платежи оплачивает Евгений Петросян, "потому что имущество общее".
Несмотря на судебные разборки, юморист не унывает. "Он живет и наслаждается жизнью, выступает, общается с приятными людьми, со своими зрителями. Развелся наконец-то, все хорошо. Концерты проходят на ура. Мы видим, Евгений Ваганович молодеет, стройнеет, занимается фитнесом, меняет стиль, активно выступает", – рассказал официальный представитель артиста.
Говорят, у Петросяна такой цветущий вид из-за 29-летней помощницы Татьяны Брухуновой, которая, по слухам, и стала причиной развода юмориста. Более того, после того, как артист стал холостяком, появились данные о его скорой свадьбе с Брухуновой. Якобы именно этого и опасается Елена Степаненко. Жорин весьма неоднозначно прокомментировал эту информацию. "Лучше спросить у него самого, но я так подозреваю, что Степаненко опасается обоснованно. Но а дальше жизнь покажет", – цитирует Сергея Жорина .