Оформившие развод Елена Степаненко и Евгений Петросян сражаются за общее имущество. По словам адвоката юмориста Сергея Жорина, из описи пропали самые ценные экземпляры.

Оформившие развод Елена Степаненко и Евгений Петросян сражаются за общее имущество. По словам адвоката юмориста Сергея Жорина, из описи пропали самые ценные экземпляры.Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре. Однако артисты делят совместно нажитое имущество. По словам специалистов, эти разбирательства могу длиться годами, если пара договорится лично. Однако Елена Степаненко на контакт не идет.В итоге, накануне, 11 декабря, состоялось очередное судебное заседание. Как обычно, самих экс-супругов не было, их представляли Елена Забралова, защитница Елены Степаненко, и Сергей Жорин, представитель интересов Евгения Петросяна. И если после суда Забралова отказалась давать комментарии, то Жорин оказался словоохотливым.Как оказалось, на заседании обсуждалась пропажа листов из описи имущества с самыми дорогими предметами. "В описи около 300-400 листов, написанных от руки. И сегодня у нас вызвала некое опасение пропажа нескольких листов описи, где были указаны наиболее дорогие картины. Всего около 60 полотен, среди которых "Крымский пейзаж" Айвазовского, "Морской пейзаж" Халка и "Крым" Волошина..." – рассказал Жорин.Адвокат выразил надежду, что эти бумаги не пропали, что это просто недоразумение. "Самое главное, чтобы эти предметы не попали из квартиры", – заключил адвокат Петросяна. К слову, Елена Степаненко, по словам представителя юмориста, продолжает жить в огромной квартире в центре Москвы. Жорин так и сказал – "благополучно оккупировала"."Петросян очень деликатный человек и, конечно, не будет вступать со Степаненко в рукопашную, которая почему-то считает эту квартиру своей и решает, кто может туда зайти, а кто нет", – высказался Жорин. Самое интересное, что, по словам адвоката, все коммунальные платежи оплачивает Евгений Петросян, "потому что имущество общее".Несмотря на судебные разборки, юморист не унывает. "Он живет и наслаждается жизнью, выступает, общается с приятными людьми, со своими зрителями. Развелся наконец-то, все хорошо. Концерты проходят на ура. Мы видим, Евгений Ваганович молодеет, стройнеет, занимается фитнесом, меняет стиль, активно выступает", – рассказал официальный представитель артиста.Говорят, у Петросяна такой цветущий вид из-за 29-летней помощницы Татьяны Брухуновой, которая, по слухам, и стала причиной развода юмориста. Более того, после того, как артист стал холостяком, появились данные о его скорой свадьбе с Брухуновой. Якобы именно этого и опасается Елена Степаненко. Жорин весьма неоднозначно прокомментировал эту информацию. "Лучше спросить у него самого, но я так подозреваю, что Степаненко опасается обоснованно. Но а дальше жизнь покажет", – цитирует Сергея Жорина .