Несколько громких заявлений, нелепые выходки, шокирующие подробности. Среда оказалась богата на события в жизни российских селебрити. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 декабря 2018 года.

Несколько громких заявлений, нелепые выходки, шокирующие подробности. Среда оказалась богата на события в жизни российских селебрити. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 декабря 2018 года.Муж продюсера Яны Рудковской Евгений Плющенко готов вновь стать отцом. Олимпийский чемпион по фигурному катанию мечтает о маленькой дочери. В личном микроблоге фигурист опубликовал видеозапись, на которой он бережно держит пятилетнюю фигуристку на руках.Рудковская и Плющенко не раз говорили, что планируют завести еще одного ребенка. Супруги надеются, что судьба подарит им наследницу.Новость дополняется.