Не стихает волна народного возмущения, которая поднялась после демарша Софии Ротару. Певица отказалась приезжать на выступление в Москву из-за введенного на Украине военного положения. Чем это обернется для артистки в долгосрочной перспективе выяснили Дни.ру.

Не стихает волна народного возмущения, которая поднялась после демарша Софии Ротару. Певица отказалась приезжать на выступление в Москву из-за введенного на Украине военного положения. Чем это обернется для артистки в долгосрочной перспективе выяснили "Дни.ру"."София Ротару была поставленаперед выбором. И сделала она его в пользу семьи и своего бизнеса. И каждый изнас мог попасть в подобную ситуацию. Ротару она живет на Украине, там ее корни,недвижимость и бизнес. И ничего удивительного в том, что она выбрала свое,родное. Но скажу одно: певица закрыла себе дорогу в Россию, тут у нее уженичего не получится. И позже она пожалеет об этом", – уверенаГадалка считает, что Ротарубуквально рвут на части. Ведь жила она там, кормилась здесь. "Россияне ее непоймут, все же она Народная Артистка Советского Союза. Причем, любит и ценит ееименно то, старшее поколение. Певица своими руками проложила борозду, сталачужой. София Михайловна больше не сможет зарабатывать в России и давать концерты.Масштаб ее фигуры сойдет на нет. Впереди ее ждут лишь местечковые выступления усебя на родине. Позже она конечно будет приезжать в Россию с визитами, но былуюславу будет только вспоминать с большим сожалением", – предрекла Абравитова.Напомним, ранее София Ротару отменила запланированное в Москве выступление на концерте "Песня года". Это решение она приняла после того, как президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение, воспользовавшись собственной провокацией с военными кораблями в Керченском проливе.У российской публики эта позиция не нашла понимания, ведь, уверены поклонники творчества певицы, артист всегда должен быть выше политических разборок. Примечательно, что не оценили широту жеста и украинцы, которые привычно стали искать какой-то подвох. На родине Софию Ротару разнесли за то, что она не отказалась от российских гастролей раньше а также заподозрили в недостаточном патриотизме.