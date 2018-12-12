Правозащитник Лев Пономарев жалуется на то, что находится в камере вместе с курильщиками. Его соседи курят, вытяжка не работает, Пономарев из-за этого задыхается.

Правозащитник Лев Пономарев жалуется на то, что находится в камере вместе с курильщиками.Заместитель председателя Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что восемь из девяти арестованных курят в камере, вытяжка не работает. Из-за этого 77-летний Пономарев задыхается. По словам Мельникова, рекомендации ОНК об отдельном содержании от курящих не были услышаны.Ранее Пономарев жаловался на неудобные кровати и старые проваливающиеся матрасы. Член СПЧ Андрей Бабушкин сообщил, что адвокаты принесли правозащитнику пенополипропиленовую пленку под матрас.Лев Пономарев был задержан в конце октября возле здания ФСБ на Лубянке во время акции в защиту фигурантов дела "Нового величия". Полиция составила на него административный протокол по статье "Нарушение установленного порядка проведения митинга, акции". Суд назначил Пономареву 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичной акции. Позже срок сократили до 16 суток.Поскольку Пономарев находится под арестом, он не смог посетить прощание с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой.Ранее президент Владимир Путин пообещал, что попросит генерального прокурора Юрия Чайку проверить законность решения суда об аресте правозащитника. Он подчеркнул, что ему трудно ставить под сомнение справедливость судебного решения, поскольку в деле Пономарева идет речь о призыве к несанкционированным митингам.