Сценарист и продюсер Семен Слепаков заявил, что новый комедийный сериал
о жизни нечестного мэра в коммунальной квартире не будет иметь продолжения. Актер
Павел Деревянко, исполнивший главную роль в проекте Домашний арест, уже
прокомментировал эту новость.
Сценарист и продюсер Семен Слепаков заявил, что новый комедийный сериал
о жизни нечестного мэра в коммунальной квартире не будет иметь продолжения. Актер
Павел Деревянко, исполнивший главную роль в проекте "Домашний арест", уже
прокомментировал эту новость.
Деревянко исполнил роль мэра Аникеева, которого обвинили в
получении взятки и приговорили к домашнему аресту по месту прописки. Только чиновнику
приходится отбывать наказание не в роскошном особняке, а в коммунальной
квартире. Главному герою предстоит научиться ладить с простыми людьми.
В недавнем интервью актер рассказал, что старается полюбить всех своих персонажей, даже если они отрицательные. "Мне нравятся практически все мои герои. Иначе неправильно было бы все это делать, затевать. Не в смысле, что я их оправдываю.
Мне важно изначально полюбить свой персонаж, чтобы потом его полюбил зритель",
– поделился он.
Павел Деревянко также отметил, что Слепаков четко обозначил свое
отношение к продолжению "". "Семен Слепаков сразу сказал, что второго
сезона не будет. Это была его принципиальная позиция, к сожалению", – сообщил он. В то же время актер признался, что с радостью бы сыграл в продолжении,
передает Teleprogramma.ru.
Недавно представители "Яндекса" опубликовали список сериалов,
которые чаще всего искали россияне в Сети. В первую тройку попал проект "", а также сериалы "Молодежка"
и "Мажор".