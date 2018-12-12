Российская Конституция является живым развивающимся правовым организмом, а не закостенелой конструкцией, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российская Конституция является живым развивающимся правовым организмом, а не закостенелой конструкцией, заявил президент РФ Владимир Путин.Как передает "Интерфакс", об этом глава государства сообщил, выступая на приеме в Большом Кремлевском дворце по случаю четвертьвекового юбилея действующей Конституции.Президент России подчеркнул, что текст Основного закона "не содержит пустых деклараций, ее положения действующие, работающие".Как сообщает ТАСС, среди приглашенных на прием — премьер-министр Дмитрий Медведев, члены правительства, сенаторы, депутаты Государственной Думы, судьи Конституционного суда.Перед участниками торжественного мероприятия выступили артисты Большого театра и Московского филармонии. Им аккомпанирует Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Музыканты исполнили несколько арий из опер, а также сыграли ряд произведений мировой классики.Гостей угощали салатом с сахалинским гребешком, салатом из мраморной говядины с паприкой и фасолью, а также лазаньей из камчатского краба с томатной сальсой и эстрагоном. На горячее было предложено филе палтуса на овощном жюльене или филе говядины с карамелизированной морковью и копченым пюре. На сладкое подавали шоколадно-малиновый десерт с ванильным мороженым. Приглашенным также предложили российские вина "Усадьба Дивноморское".Конституция РФ была одобрена россиянами 12 декабря 1993 года в ходе референдума. За ее принятие проголосовало 58,43 %, против — 41,57 %. Новая конституция была принята и вступила в действие со дня её опубликования в "Российской газете" – 25 декабря 1993 года.