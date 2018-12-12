Ученые из Северо-Западного университета США доказали, что с годами пыль становится опаснее и может нанести страшный вред человеческому здоровью. Причина – в содержащихся в ней микроорганизмах.

Ученые из Северо-Западного университета СШАдоказали, что с годами пыль становится опаснее и может нанести страшный вредчеловеческому здоровью. Причина – в содержащихся в ней микроорганизмах.Специалисты провелиэксперимент, изучиы 42 образца пыли. Они обнаружили, что пыль накапливаетвещество триклозан, которое – содержится в антибактериальных средствах и мыле.Оказалось,что триклозан не только не убивает вредные микроорганизмы, но и делает ихустойчивыми к различным видам антибиотиков, сообщает ScienceAlert. В результате с годами микроорганизмы эволюционируют и могут вызывать у человека рядзаболеваний, в том числе и неизлечимых.В США от устойчивых к антибиотикам инфекцийежегодно умирают до 25 тысяч человек. Особенно опасна пыль в закрытых помещениях. Исследования показали, что пыль в вузах,спортзалах, барах и библиотеках гарантированно содержит триклозан. К слову, этовещество под запретом в качестве компонента для средств гигиены еще с 2016 года.По статистике,городской житель вдыхает в минуту около миллиарда пылинок, тогда как сельский —только 40 миллионов. Примечательно, что в обычной квартире за две недели на один квадратный сантиметр полаоседает около 12 тысяч пылевых частиц. Поэтому именно горожане должны уделять особое вниманиечистоте дома.