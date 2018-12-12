Ученые из Северо-Западного университета США
доказали, что с годами пыль становится опаснее и может нанести страшный вред
человеческому здоровью. Причина – в содержащихся в ней микроорганизмах.
Ученые из Северо-Западного университета США
доказали, что с годами пыль становится опаснее и может нанести страшный вред
человеческому здоровью. Причина – в содержащихся в ней микроорганизмах.
Специалисты провели
эксперимент, изучиы 42 образца пыли. Они обнаружили, что пыль накапливает
вещество триклозан, которое – содержится в антибактериальных средствах и мыле.
Оказалось,
что триклозан не только не убивает вредные микроорганизмы, но и делает их
устойчивыми к различным видам антибиотиков, сообщает Science
Alert. В результате с годами микроорганизмы эволюционируют и могут вызывать у человека ряд
заболеваний, в том числе и неизлечимых.
В США от устойчивых к антибиотикам инфекций
ежегодно умирают до 25 тысяч человек. Особенно опасна пыль в закрытых помещениях. Исследования показали, что пыль в вузах,
спортзалах, барах и библиотеках гарантированно содержит триклозан. К слову, это
вещество под запретом в качестве компонента для средств гигиены еще с 2016 года.
По статистике,
городской житель вдыхает в минуту около миллиарда пылинок, тогда как сельский —
только 40 миллионов. Примечательно, что в обычной квартире за две недели на один квадратный сантиметр пола
оседает около 12 тысяч пылевых частиц. Поэтому именно горожане должны уделять особое внимание
чистоте дома.