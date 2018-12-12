В своей ненависти к России руководство Незалежной переходит все границы. Генерал-лейтенант Службы безопасности Украины (СБУ), бывший депутат Верховной рады Григорий Омельченко сравнил Владимира Путина с Иосифом Сталиным и заявил, что российский лидер не пойдет на обмен украинцев даже если в плену окажется его дети.

В своей ненависти к России руководство Незалежнойпереходит все границы. Генерал-лейтенант Службы безопасности Украины(СБУ), бывший депутат Верховной рады Григорий Омельченко сравнилВладимира Путина с Иосифом Сталиным и заявил, что российский лидер непойдет на обмен украинцев даже если в плену окажется его дети.Офицервспомнил о сыне "вождя народов" Якове, который попал в плен в 1941году. "Немецкая сторона предлагала его обменять. Сталин категорическиотказался", – сказал Омельченко в эфире телеканала "Прямой".По словам генерал-лейтенанта, президент России ВладимирПутин поступил бы схожим образом. "Если сегодня, зная психологический,психический портрет Путина, возьмут в плен или похитят одну из дочек, онне пойдет на обмен", – заявил сотрудник СБУ. Свои заявления онподкрепил словами о якобы личном знакомстве с главой российскогогосударства.Напомним,25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины вторглись втерриториальные воды России и были задержаны пограничной охраной ФСБ.Суд в Керчи арестовал моряков Незалежной на два месяца. Новый год им предстоит провести в заключении.ПрезидентУкраины Петр Порошенко в ответ ввел в юго-восточных регионах странывоенное положение и призвал Запад жестко ответить на действия России.Лидер Незалежной заявил, что ждет от Европы и США новый санкций против России и усиления контингента НАТО в азовско-черноморском регионе.Говоряоб увеличении присутствия Североатлантического альянса, Порошенконамекает на эскалацию конфликта в регионе, что может привести кполномасштабной войне. Судя по всему, этого он и добивается: получитсяпродлить военное положение на неопределенный срок и сорватьпрезидентские выборы, на которых украинский лидер, по данным социологов,с треском провалится.