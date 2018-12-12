В своей ненависти к России руководство Незалежной
переходит все границы. Генерал-лейтенант Службы безопасности Украины
(СБУ), бывший депутат Верховной рады Григорий Омельченко сравнил
Владимира Путина с Иосифом Сталиным и заявил, что российский лидер не
пойдет на обмен украинцев даже если в плену окажется его дети.
В своей ненависти к России руководство Незалежной
переходит все границы. Генерал-лейтенант Службы безопасности Украины
(СБУ), бывший депутат Верховной рады Григорий Омельченко сравнил
Владимира Путина с Иосифом Сталиным и заявил, что российский лидер не
пойдет на обмен украинцев даже если в плену окажется его дети.
Офицер
вспомнил о сыне "вождя народов" Якове, который попал в плен в 1941
году. "Немецкая сторона предлагала его обменять. Сталин категорически
отказался", – сказал Омельченко в эфире телеканала "Прямой".
По словам генерал-лейтенанта, президент России Владимир
Путин поступил бы схожим образом. "Если сегодня, зная психологический,
психический портрет Путина, возьмут в плен или похитят одну из дочек, он
не пойдет на обмен", – заявил сотрудник СБУ. Свои заявления он
подкрепил словами о якобы личном знакомстве с главой российского
государства.
Напомним,
25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины вторглись в
территориальные воды России и были задержаны пограничной охраной ФСБ.
Суд в Керчи арестовал моряков Незалежной на два месяца. Новый год им предстоит провести в заключении.
Президент
Украины Петр Порошенко в ответ ввел в юго-восточных регионах страны
военное положение и призвал Запад жестко ответить на действия России.
Лидер Незалежной заявил, что ждет от Европы и США новый санкций против России и усиления контингента НАТО в азовско-черноморском регионе.
Говоря
об увеличении присутствия Североатлантического альянса, Порошенко
намекает на эскалацию конфликта в регионе, что может привести к
полномасштабной войне. Судя по всему, этого он и добивается: получится
продлить военное положение на неопределенный срок и сорвать
президентские выборы, на которых украинский лидер, по данным социологов,
с треском провалится.