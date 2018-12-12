Информация об отмене концертов рэперов в ряде регионов была поднята на встрече президента России с членами СПЧ 11 декабря. Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, для Владимира Путина это тоже был новый вопрос, и он сказал, что надо выяснять причины.

Информация об отмене концертов рэперов в ряде регионов была поднята на встрече президента России с членами СПЧ 11 декабря. Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, для Владимира Путина "это тоже был новый вопрос", и "он сказал, что надо выяснять причины".Оказывается, это ситуация не единичная, а системная, отметила Москвалькова.Она сообщила, что обратилась в прокуратуру по вопросам отмены концертов популярных среди молодежи исполнителей в регионах России, передает "Интерфакс".При этом Москалькова сказала, что у нее нет конкретных материалов о том, где отменялись концерты, и какое количество человек пострадало в результате этой ситуации, но ждет уточняющей информации, "чтобы можно было поглубже заняться этим вопросом".Тем временем, пресс-служба МВД на сайте ведомства опубликовала сообщение, в котором названа недостоверной распространенная рядом СМИ информация о том, что якобы была директива Министра внутренних дел, запрещающая сотрудникам полиции "посещать концерты рок-, рэп-, панк- исполнителей, в текстах песен которых содержатся призывы к анархическому поведению, разжиганию ненависти к органам государственного управления"."Подобных указаний в территориальные органы руководством МВД России не направлялось", – говорится в сообщении пресс-службы полицейского ведомства.Ранее в прессе появилась информация о том, что в течение последних недель в ряде российских регионов были отменены концерты рэперов Хаски, Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона".На эту информацию откликнулись многие политики. Министр культуры РФ Владимир Мединский, комментируя ее, предложил как можно реже вмешиваться в культурные процессы молодежной среды, а Рамзан Кадыров пригласил российских рэперов выступить с концертами в Чечне, где "есть хорошие площадки".В начале декабря в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" ведущий Дмитрий Киселев выступил в защиту рэпа в целом и российских рэперов в частности, что вызвало в Сети (по словам самого Киселева) большой хайп.После этого телеведущий (также известный, как основатель и организатор джазового фестиваля в Коктебеле) решил в конце августа в этом же курортном поселке, на известном нудистском пляже, организовать рэп-фестиваль.