С cashback до 10% или travel-бонусами

С cashback до 10% или travel-бонусамиРосбанк начал выпуск новой карты Visa #МожноВСЁ, которая предоставляет клиенту максимальную гибкость и удобство использования. Карта позволяет клиенту самостоятельно выбрать тип вознаграждения за покупки – бонусы на путешествия или Cashback.Клиенты, которые выберут Cashback, получат возможность определить категории, по которым смогут возвращать до 10% от потраченной суммы, из следующего списка: «автолюбителям», «детям», «аптеки», «кафе и рестораны», «красота», «такси и городской транспорт», «товары для дома». За остальные покупки начисляется 1% Cashback.А те пользователи, которые захотят получать бонусы на путешествия, будут получать от 1 до 5 баллов (в зависимости от оборота по карте) за каждые потраченные 100 рублей и смогут оплатить ими свое путешествие как частично, так и целиком. Сделать это можно прямо в РОСБАНК Онлайн, перейдя без регистрации на портал для бронирования путешествий «Росбанк – OneTwoTrip».Опцию #МожноВСЁ каждый клиент может самостоятельно подключить к карте Visa Росбанка в РОСБАНК Онлайн (в соответствии с действующими тарифами банка). В момент подключения клиент выбирает, какие бонусы он будет получать: Cashback или Travel-бонусы. Тип бонуса и категории повышенного Cashback можно менять каждый месяц. В дистанционных сервисах Росбанка теперь также есть возможность отслеживать начисления бонусов за каждую покупку.«На мой взгляд, в настоящий момент это лучшая карта с бонусами за покупки. Она совместила в себе 2 самых популярных типа вознаграждения: Cashback и бонусы на путешествия. Благодаря гибкости и удобству управления своей банковской картой клиенты смогут получать максимальную выгоду от своих покупок», – прокомментировал Арно Дени, первый заместитель председателя правления Росбанка.С полными условиями по карте можно ознакомиться :