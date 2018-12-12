Google представил в YouTube ежегодный
проект Год в Поиске! В двухминутном ролике собраны самые быстрорастущие
запросы российских пользователей в 2018 году.
Google представил в YouTube ежегодный
проект "Год в Поиске"! В двухминутном ролике собраны самые быстрорастущие
запросы российских пользователей в 2018 году.
Уходящий год не только
для нашей страны, но и для всего мира стал богатым как на радостные, так и на
печальные события. Чего стоит только ЧМ-2018, зрителями которого стали десятки
миллионов болельщиков.
"Чем запомнится 2018
год? От "Никольской" и "Россия – Хорватия" до "цвета настроения" и "скибиди
челлендж" – в этом году больше всего искали то, что помогало нам быть вместе.
Специально для этого видео фанаты разных футбольных клубов объединились и
записали новую версию песни "Команда молодости нашей", – сказано в описании
видео. Но в 2018 году мир понес и большие потери.
Иосиф Кобзон, Николай
Караченцов, Олег Табаков – Россия пережила смерти великих артистов. Трогательное
видео буквально довело до слез россиян, которые начали оставлять в Сети свои
отзывы.
Как отмечается в ролике, в 2018 году "мы поняли силу
слова "Вместе". "Вместе помогает поверить в себя. "Вместе" превращает поражения
в победы. "Вместе" стирает границы". "Вместе" делает нас частью истории.
Помогает найти нужные слова… Открывать новое. Улыбаться. Петь. Танцевать.
Любить", – сообщает видео.
Напомним, великий актер
и режиссер Олег Табаков скончался 12 марта этого года от сердечного приступа.
Похоронили его на
Новодевичьем кладбище.