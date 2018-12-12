Google представил в YouTube ежегодный проект Год в Поиске! В двухминутном ролике собраны самые быстрорастущие запросы российских пользователей в 2018 году.

Google представил в YouTube ежегодныйпроект "Год в Поиске"! В двухминутном ролике собраны самые быстрорастущиезапросы российских пользователей в 2018 году.Уходящий год не толькодля нашей страны, но и для всего мира стал богатым как на радостные, так и напечальные события. Чего стоит только ЧМ-2018, зрителями которого стали десяткимиллионов болельщиков."Чем запомнится 2018год? От "Никольской" и "Россия – Хорватия" до "цвета настроения" и "скибидичеллендж" – в этом году больше всего искали то, что помогало нам быть вместе.Специально для этого видео фанаты разных футбольных клубов объединились изаписали новую версию песни "Команда молодости нашей", – сказано в описаниивидео. Но в 2018 году мир понес и большие потери.Иосиф Кобзон, НиколайКараченцов, Олег Табаков – Россия пережила смерти великих артистов. Трогательноевидео буквально довело до слез россиян, которые начали оставлять в Сети своиотзывы.Как отмечается в ролике, в 2018 году "мы поняли силуслова "Вместе". "Вместе помогает поверить в себя. "Вместе" превращает пораженияв победы. "Вместе" стирает границы". "Вместе" делает нас частью истории.Помогает найти нужные слова… Открывать новое. Улыбаться. Петь. Танцевать.Любить", – сообщает видео.Напомним, великий актери режиссер Олег Табаков скончался 12 марта этого года от сердечного приступа.Похоронили его наНоводевичьем кладбище.