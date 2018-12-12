Яна Рудковская расхвалила в соцсети новый клип своей подопечной Юлианы Карауловой. Зрители с оценкой известного продюсер не согласны: пользователей произведение шокировало.

Яна Рудковская расхвалила в соцсети новый клип своейподопечной Юлианы Карауловой. Зрители с оценкой известного продюсер несогласны: пользователей произведение шокировало.Рудковская назвала Юлиану Караулову "коварной девушкой".По словам продюсера, она не может понять, как "мистические" песниКарауловой так долго держатся в верхних строках чарта. Правда, Яна тут же "вспоминает",что в этом и ее немалая заслуга."И планы у тебя коварные и песня "Маячки" утебя мистическая -9 недель на 1 месте в Российском Национальном Чарте, надеюсьи новый клипец в стилистике черного юмора взорвет YouTube, сегодня премьерим)Как связалась ты со мной ,так все стало в твоей творческой жизни гораздо.............)", – подписала Рудковская свой пост, в котором разместилаанонс нового клипа (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Подписчики восторгов Рудковской не разделили. Большинство изних решили, что Яна с Юлианой продолжили дело Киркорова и Баскова – с ихразными цветами настроений. "Ужас !!!! Куда шоу биз катится ! То Басков сКиркоровым порнуху сняли , то теперь этот ужас !!!!", – возмутилисьподписчики."Своим подросткам не покажу...Зачем Так шокировать ? Наэкранах везде кровь ручьем, разборки.. Не ожидала. Разочарована". "Шушеракакая то снимала! полная аморальщина. Стереть и забыть и не показывать детям иподросткам", – поддержали предыдущего оратора ценители музыки.Напомним, продюсер Яна Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко. Супруги не раз говорили, что планируют завести еще одного ребенка – они надеются, что судьба подарит им наследницу. Отметим, что Евгению только 36 лет, а его избраннице 43 года. Яна как-то намекнула злопыхателям в соцсетях, что имеет отменное здоровье и намерена самостоятельно родить возлюбленному еще одного ребенка.