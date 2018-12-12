Яна Рудковская расхвалила в соцсети новый клип своей
подопечной Юлианы Карауловой. Зрители с оценкой известного продюсер не
согласны: пользователей произведение шокировало.
Яна Рудковская расхвалила в соцсети новый клип своей
подопечной Юлианы Карауловой. Зрители с оценкой известного продюсер не
согласны: пользователей произведение шокировало.
Рудковская назвала Юлиану Караулову "коварной девушкой".
По словам продюсера, она не может понять, как "мистические" песни
Карауловой так долго держатся в верхних строках чарта. Правда, Яна тут же "вспоминает",
что в этом и ее немалая заслуга.
"И планы у тебя коварные и песня "Маячки" у
тебя мистическая -9 недель на 1 месте в Российском Национальном Чарте, надеюсь
и новый клипец в стилистике черного юмора взорвет YouTube, сегодня премьерим)
Как связалась ты со мной ,так все стало в твоей творческой жизни гораздо
.............)", – подписала Рудковская свой пост, в котором разместила
анонс нового клипа (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Подписчики восторгов Рудковской не разделили. Большинство из
них решили, что Яна с Юлианой продолжили дело Киркорова и Баскова – с их
разными цветами настроений. "Ужас !!!! Куда шоу биз катится ! То Басков с
Киркоровым порнуху сняли , то теперь этот ужас !!!!", – возмутились
подписчики.
"Своим подросткам не покажу...Зачем Так шокировать ? На
экранах везде кровь ручьем, разборки.. Не ожидала. Разочарована". "Шушера
какая то снимала! полная аморальщина. Стереть и забыть и не показывать детям и
подросткам", – поддержали предыдущего оратора ценители музыки.
Напомним, продюсер Яна Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко. Супруги не раз говорили, что планируют завести еще одного ребенка – они надеются, что судьба подарит им наследницу. Отметим, что Евгению только 36 лет, а его избраннице 43 года. Яна как-то намекнула злопыхателям в соцсетях, что имеет отменное здоровье и намерена самостоятельно родить возлюбленному еще одного ребенка.