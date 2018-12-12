Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла с официальным
визитом в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время
встречи политиков произошла курьезная ситуация.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла с официальным
визитом в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время
встречи политиков произошла курьезная ситуация.
Мэй приехала на встречу с Меркель на
автомобиле. Охранник, подошедший к машине, попытался открыть дверь, но ее
заклинило. Все это время немецкий политик терпеливо ждала коллегу. В итоге британскому премьер-министру удалось выбраться из машины, и она с
улыбкой пожала руку Меркель.
Пользователи с юмором отнеслись к произошедшему: "Как
она может выбраться из ЕС, если даже не может выйти из своей машины?", "Немцы
не хотят, чтобы мы уходили. В этом нас убеждает техническая проблема Mercedes".
Кто-то предположил, что неприятная ситуация могла быть подстроена, чтобы унизить политика.