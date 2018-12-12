Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла с официальным визитом в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время встречи двух политиков произошла курьезная ситуация.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла с официальнымвизитом в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во времявстречи двух политиков произошла курьезная ситуация.На записи видно, как Мэй приехала на встречу с Меркель наавтомобиле. Охранник, подошедший к машине, попытался открыть дверь, но еезаклинило. Все это время немецкий политик терпеливо ждала свою коллегу. В концеконцов британскому премьер-министру удалось выбраться из машины, и она сулыбкой пожала руку Меркель.Многие пользователи с юмором отнеслись к произошедшему: "Какона может выбраться из ЕС, если она даже не может выйти из своей машины?", "Немцыне хотят, чтобы мы уходили. В этом нас убеждает техническая проблема Mercedes".Кто-то предположил, что неприятная ситуация могла быть специально подстроена, чтобы унизить политика.