Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла с официальным
визитом в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время
встречи двух политиков произошла курьезная ситуация.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла с официальным
визитом в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время
встречи двух политиков произошла курьезная ситуация.
На записи видно, как Мэй приехала на встречу с Меркель на
автомобиле. Охранник, подошедший к машине, попытался открыть дверь, но ее
заклинило. Все это время немецкий политик терпеливо ждала свою коллегу. В конце
концов британскому премьер-министру удалось выбраться из машины, и она с
улыбкой пожала руку Меркель.
Многие пользователи с юмором отнеслись к произошедшему: "Как
она может выбраться из ЕС, если она даже не может выйти из своей машины?", "Немцы
не хотят, чтобы мы уходили. В этом нас убеждает техническая проблема Mercedes".
Кто-то предположил, что неприятная ситуация могла быть специально подстроена, чтобы унизить политика.