Сдайте оружие и живите спокойно! Жители области могут добровольно сдать имеющееся у них на руках огнестрельное, газовое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Речь идёт о незаконно хранящемся арсенале.

Сдайте оружие и живите спокойно! Жители области могут добровольно сдать имеющееся у них на руках огнестрельное, газовое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Речь идёт о незаконно хранящемся арсенале. Добровольная его сдача освобождает гражданина от уголовной ответственности. Мало того, поощряется материально. За один патрон можно получить от 4 до 25 рублей, а за единицу сданного оружия - до нескольких тысяч рублей, в зависимости от его вида. Оружие принимается райотделами полиции. Мероприятие носит профилактический характер и проводится в целях пресечения преступлений, связанных с использованием оружия.