Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев впервые в истории проводят операцию по вскрытию обшивки космического корабля.

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев впервые в истории проводят операцию по вскрытию обшивки космического корабля. Они обследуют "Союз МС-09", чтобы пролить свет на происхождение дыры, которая была найдена на МКС 30 августа. Отверстие привело к скачку давления на станции.Кононенко вскрывает термоизоляцию, затем он снимет кусок противометеоритной защиты. "Сердце кровью обливается: ножом и корабль", — признается он. Космонавт, стоящий на манипуляторе "Стрела", действительно действует ножом. Прокопьев помогает ему оставаться в правильном положении относительно рабочей поверхности.Космонавты отстают от графика на сорок минут, передает ТАСС. Трансляцию их выхода в открытый космос можно увидеть на сайте 33Live.Ruru.