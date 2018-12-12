Сценарист и продюсер Семен Слепаков заявил, что новый комедийный сериал
о жизни нечестного мэра в коммунальной квартире не будет иметь продолжения. Актер
Павел Деревянко, сыгравший главную роль в проекте Домашний арест, уже
прокомментировал эту новость.
Сценарист и продюсер Семен Слепаков заявил, что новый комедийный сериал
о жизни нечестного мэра в коммунальной квартире не будет иметь продолжения. Актер
Павел Деревянко, сыгравший главную роль в проекте "Домашний арест", уже
прокомментировал эту новость.
Деревянко исполнил роль мэра Аникеева, которого обвинили в
получении взятки и приговорили к домашнему аресту по месту прописки. Только чиновнику
приходится отбывать наказание не в роскошном особняке, а в коммунальной
квартире. Главному герою предстоит научиться ладить с простыми людьми.
В недавнем интервью актер рассказал, что он старается полюбить всех своих персонажей, даже если они отрицательные. "Мне нравятся практически все мои герои. Иначе не
правильно было бы всё это делать, затевать. Не в смысле, что я их оправдываю.
Мне важно изначально полюбить свой персонаж, чтобы потом его полюбил зритель",
– поделился он.
Павел Деревянко также отметил, что Слепаков четко обозначил свое
отношение к продолжению "". "Семен Слепаков сразу сказал, что второго
сезона не будет. Это была его принципиальная позиция, к сожалению", – сообщил он. В то же время актер признался, что с радостью бы сыграл в продолжении,
передает Teleprogramma.ru.
Недавно представители Яндекс опубликовали список сериалов,
которые чаще всего искали россияне в Сети. В первую тройку попал проект "", а также сериалы "Молодежка"
и "Мажор".