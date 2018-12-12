Сценарист и продюсер Семен Слепаков заявил, что новый комедийный сериал о жизни нечестного мэра в коммунальной квартире не будет иметь продолжения. Актер Павел Деревянко, сыгравший главную роль в проекте Домашний арест, уже прокомментировал эту новость.

Сценарист и продюсер Семен Слепаков заявил, что новый комедийный сериало жизни нечестного мэра в коммунальной квартире не будет иметь продолжения. АктерПавел Деревянко, сыгравший главную роль в проекте "Домашний арест", ужепрокомментировал эту новость.Деревянко исполнил роль мэра Аникеева, которого обвинили вполучении взятки и приговорили к домашнему аресту по месту прописки. Только чиновникуприходится отбывать наказание не в роскошном особняке, а в коммунальнойквартире. Главному герою предстоит научиться ладить с простыми людьми.В недавнем интервью актер рассказал, что он старается полюбить всех своих персонажей, даже если они отрицательные. "Мне нравятся практически все мои герои. Иначе неправильно было бы всё это делать, затевать. Не в смысле, что я их оправдываю.Мне важно изначально полюбить свой персонаж, чтобы потом его полюбил зритель",– поделился он.Павел Деревянко также отметил, что Слепаков четко обозначил своеотношение к продолжению "". "Семен Слепаков сразу сказал, что второгосезона не будет. Это была его принципиальная позиция, к сожалению", – сообщил он. В то же время актер признался, что с радостью бы сыграл в продолжении,передает Teleprogramma.ru.Недавно представители Яндекс опубликовали список сериалов,которые чаще всего искали россияне в Сети. В первую тройку попал проект "", а также сериалы "Молодежка"и "Мажор".