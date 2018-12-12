В Сети появилось новое видео трагедии в кафе Райская трапеза на Ленинском проспекте столицы. Кровавый инцидент произошел 11 декабря в 22:30 мск.

В Сети появилось новое видео трагедии в кафе"Райская трапеза" на Ленинском проспекте столицы. Кровавый инцидентпроизошел 11 декабря в 22:30 мск.Компания из восьми – десятимужчин отдыхала в кафе. Ничего не предвещало беды, как между ними вспыхнулконфликт, переросший в перестрелку.По словам свидетельницы событий, сначала другие посетили кафеприняли выстрелы за фейерверк. "Пареньраненый начал бегать по ресторану. Через десять минут оказалось, что второйпарень лежит, пуля в сердце", — цитирует очевидицу .В итоге ходе пальбы погиб один человек. На теле жертвы найдено шестьогнестрельных ранений. Еще один человек пострадал. Его с собойувезли скрывшиеся на трех автомобилях преступники.Видео трагедии попало вобъективы камер наблюдения. На них видно, как мужчины выбегают из кафе ипродолжают стрельбу на улице. Один из участников конфликта расстреливаетприпаркованный возле заведения автомобиль.На месте перестрелкиправоохранители обнаружили восемь гильз и две пули. Полицией был введен план"Перехват". Следователи выясняют, что же стало причиной кровавого конфликта.Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и"Незаконный оборот оружия".