В Сети появилось новое видео трагедии в кафе
Райская трапеза на Ленинском проспекте столицы. Кровавый инцидент
произошел 11 декабря в 22:30 мск.
В Сети появилось новое видео трагедии в кафе
"Райская трапеза" на Ленинском проспекте столицы. Кровавый инцидент
произошел 11 декабря в 22:30 мск.
Компания из восьми – десяти
мужчин отдыхала в кафе. Ничего не предвещало беды, как между ними вспыхнул
конфликт, переросший в перестрелку.
По словам свидетельницы событий, сначала другие посетили кафе
приняли выстрелы за фейерверк. "Парень
раненый начал бегать по ресторану. Через десять минут оказалось, что второй
парень лежит, пуля в сердце", — цитирует очевидицу .
В итоге ходе пальбы погиб один человек. На теле жертвы найдено шесть
огнестрельных ранений. Еще один человек пострадал. Его с собой
увезли скрывшиеся на трех автомобилях преступники.
Видео трагедии попало в
объективы камер наблюдения. На них видно, как мужчины выбегают из кафе и
продолжают стрельбу на улице. Один из участников конфликта расстреливает
припаркованный возле заведения автомобиль.
На месте перестрелки
правоохранители обнаружили восемь гильз и две пули. Полицией был введен план
"Перехват". Следователи выясняют, что же стало причиной кровавого конфликта.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и
"Незаконный оборот оружия".